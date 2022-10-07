政府與業界攜手利用超高壓加工技術 打造國產水產品食材

行政院農業委員會自2007年起推動「農業業界科專計畫」，鼓勵企業投入創新研發，將科研成果推向商品化與產業化之目標，迄今共完成121件計畫，並依執行成果累計推估，政府平均每補助1元，可帶動業者直接投資1.55元，創造7.68元產值，已促成業者衍生投資逾27億元。
於110年度執行的農業業界科專計畫中，金利食安科技股份有限公司承接國立屏東科技大學之研發技術，完成「應用超高壓酵素水解技術研發鱸鰻魚精」計畫，結合酵素水解與超高壓加工技術，研究鱸鰻魚精產品製備方法，並完成產品品質、營養成分及生理活性分析，確保鱸鰻魚精品質安全無虞。
農委會表示，該計畫應用高壓低溫方式使酵素快速滲透至鱸鰻魚體內，充分水解魚皮與魚肉組織，萃取出鱸鰻魚肉水解液，再製成高品質鱸鰻魚精，相較於傳統高溫熬煮或蒸煮製程，可有效提高魚肉之蛋白水解效率，大幅縮短生產工時，不僅可減少微生物汙染，亦能降低苦味或異味生成，同時保存其風味及營養成分。根據銀髮族感官品評試驗結果，顯示草本複方口味可有效消除魚腥味，深受銀髮族青睞，成功掌握住消費族群之味蕾。
農委會指出，該計畫使用國產原料開發鱸鰻魚精，其具富含營養成分、抗氧化及抗菌等特性。經國立屏東科技大學實驗證實，包括整體平均之胺基酸、總支鏈胺基酸及總胜肽含量皆高於傳統製程達15%以上，同時保有平均90%以上之蛋白質消化能力，有助銀髮族調整體質及滋補養生。目前該公司規劃將此產品納入旗下既有品牌之系列商品，期能發揮水產營養補充品之產業價值，同時配合市場需求逐步增加養殖戶之契作量，除可增加漁民收入，亦可帶動國產水產品之產業發展。農委會將持續鼓勵企業善用科專資源，並串接學研單位技術投入創新研發，將研發成果產品化商轉，進而創造產業實質效益。