政府與業界攜手利用超高壓加工技術 打造國產水產品食材

行政院農業委員會自2007年起推動「農業業界科專計畫」， 鼓勵企業投入創新研發，將科研成果推向商品化與產業化之目標， 迄今共完成121件計畫，並依執行成果累計推估，政府平均每補助 1元，可帶動業者直接投資1.55元，創造7.68元產值，已促 成業者衍生投資逾27億元。

於110年度執行的農業業界科專計畫中，金利食安科技股份有限公 司承接國立屏東科技大學之研發技術，完成「 應用超高壓酵素水解技術研發鱸鰻魚精」計畫， 結合酵素水解與超高壓加工技術，研究鱸鰻魚精產品製備方法， 並完成產品品質、營養成分及生理活性分析， 確保鱸鰻魚精品質安全無虞。

農委會表示， 該計畫應用高壓低溫方式使酵素快速滲透至鱸鰻魚體內， 充分水解魚皮與魚肉組織，萃取出鱸鰻魚肉水解液， 再製成高品質鱸鰻魚精，相較於傳統高溫熬煮或蒸煮製程， 可有效提高魚肉之蛋白水解效率，大幅縮短生產工時， 不僅可減少微生物汙染，亦能降低苦味或異味生成， 同時保存其風味及營養成分。根據銀髮族感官品評試驗結果， 顯示草本複方口味可有效消除魚腥味，深受銀髮族青睞， 成功掌握住消費族群之味蕾。

農委會指出，該計畫使用國產原料開發鱸鰻魚精， 其具富含營養成分、抗氧化及抗菌等特性。 經國立屏東科技大學實驗證實，包括整體平均之胺基酸、 總支鏈胺基酸及總胜肽含量皆高於傳統製程達15%以上， 同時保有平均90%以上之蛋白質消化能力， 有助銀髮族調整體質及滋補養生。 目前該公司規劃將此產品納入旗下既有品牌之系列商品， 期能發揮水產營養補充品之產業價值， 同時配合市場需求逐步增加養殖戶之契作量，除可增加漁民收入， 亦可帶動國產水產品之產業發展。 農委會將持續鼓勵企業善用科專資源， 並串接學研單位技術投入創新研發，將研發成果產品化商轉， 進而創造產業實質效益。