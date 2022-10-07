胖卡乘載環保標章30週年里程 攜手馳向2050淨零排放

環保標章今年已邁向第30年，為邁向2050淨零排放， 環保署與連續申請環保標章20年以上的企業夥伴、 審議委員等為環保標章茁壯的重要推手，齊聚西門紅樓記者會現場。 以「Before30/After30」為主軸，回顧過去30年 共同努力成果，更相約攜手打拼及展望未來30年，邁向2050淨 零排放目標。

環保署副署長沈志修表示，「2050淨零排放」是全世界的目標、 也是臺灣的目標，全民透過改變小小的生活方式， 就可創造大大的綠生活未來，這與環保標章的理念不謀而合， 一同努力尋求友善環境的生活方式。

沈志修指出，面對2050淨零排放挑戰，政府提出四大轉型路徑， 在產業、能源、生活與社會都需要努力， 其中生活轉型一項與民眾的生活「食、衣、住、行、育、樂、購」 各面向都息息相關。要落實「環保綠生活」，就必須結合環保標章。

環保標章自81年上路至今， 透過廠商以降低環境污染及節省資源消耗之出發點設計製造產品， 讓消費者選購時能選擇對環境友善的產品。環保標章「可回收、 低污染、省資源」的理念，具環保署統計，全國有80％ 民眾曾經購買過環保標章，對業者而言， 取得環保標章不僅可以擴展商機，也對減碳相當有效益。

根據2021年環保標章對環境的效益統計，總共節電2億848萬度 ，相當於可供51萬用戶一個月用電；減碳10萬6,083公噸， 相當於287座大安森林公園ㄧ年碳吸收量；減少原生紙漿1, 187.7萬公斤，相當於少砍約23萬7,342棵樹，也是8座 大安森林公園樹木量。

環保署統計，歷年的環保標章產品已經累積突破2萬件。 最早申請環保標章的業者之一，家用清潔用品品牌「清淨海」表示， 擁有環保標章後，政府不僅帶頭採購，也協助推廣， 讓他們的銷售量一向穩定，有能力不斷升級產品， 對實踐理念大有助益。

從85年即開始申請環保標章的「冠軍建材」表示， 他們努力於資源再生建材的研發，14年來產品累積減碳2.27萬 噸效果， 政府鼓勵使用環保標章建材與績優建商的積極採用是他們的客戶大宗 ，而近年他們也有不少具環保概念的消費者。將鋼鐵業副產品爐石、 高爐水泥再利用為營建材料的「中聯公司」表示， 產品取代水泥可降低成本並減少開採排碳， 也是公共工程與知名建築選用的原因，他們年產約300萬噸爐石等 於減少了生產水泥224萬噸碳排，也就是5,760座大安森林公 園的二氧化碳吸附量。

環保署特地打造一台吸睛的環保標章30週年巡迴胖卡車， 攜手各地環保局共同推廣綠生活。車上設有互動小遊戲， 透過平易近人的遊戲，宣導民眾從生活上做簡單改變開始， 在消費上能夠以環保用品來代替一次性用品， 從生活小地方落實淨零綠生活。民眾若想親眼看看可愛胖卡， 歡迎至各地巡迴場次，尋找胖卡車的身影並體驗遊戲，胖卡將於10 月8日嘉義縣洲南鹽場、10月9日嘉義市檜意森活村、10月10 日高雄市壽山國家自然公園、10月22日臺南市立圖書館新總館、 10月23日臺中市北屯松安社區、10月30日桃園市興仁夜市與 民眾相見。

環保署另將在12月舉辦環保標章30週年圓桌論壇， 邀集各領域專家學者深入討論2050淨零排放及淨零綠生活， 歡迎民眾共同參與，希冀實現2050淨零排放這個目標， 一起為地球持續做對的事。

照片來源：行政院環境保護署提供