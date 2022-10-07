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英媒曝台灣每月盤點物資 蘇貞昌證實有備戰：目前糧存量可供一年

蘇貞昌今接受國民黨立委曾銘宗質詢，說如果發生各種型態的戰爭，台灣要做足準備，包括武器防務、糧食及醫療藥物，政府都有相關的準備。

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2022/10/07 17:40
行政院長蘇貞昌今（7日）在立法院備詢回應英媒報導。（圖/中央社）

行政院長蘇貞昌今（7日）在立法院備詢回應英媒報導。（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）英國媒體泰唔士日報日前報導，台灣經濟部次長陳正祺表示每月持續盤點食品和能源等關鍵物資的庫存，以防與中國發生衝突。對此，行政院長蘇貞昌今（7日）也在立法院備詢時回應，指出台灣確實在為備戰做準備，糧食存量夠一年使用，能源也都有相當準備。

根據聯合報，蘇貞昌面對外媒報導台灣備戰新聞，表示台海局勢不穩定，如果戰爭發生，台灣要做足準備，包括防衛武器、糧食、醫療藥物，政府都有相關層次準備。

路透社報導，陳正祺日前接受泰唔士日報說「關於可能發生的軍事衝突，我們確實在為食品和能源及包括製造用品在內的關鍵物資做好準備。」「我們有一個系統，我們每個月都會做庫存。」

陳正祺也說「我們希望確保在台灣有一段時間的庫存，包括食品，當然也包括關鍵物資、礦物、化學品和能源。」

蘇貞昌今接受國民黨立委曾銘宗質詢，說如果發生各種型態的戰爭，台灣要做足準備，包括武器防務、糧食及醫療藥物，政府都有相關的準備。

蘇貞昌也說，政府盡量準備糧食，庫存量可達一年沒問題，天然氣、石油等雖然庫存量有限，但若戰爭發生時，相關用量跟平常不一樣，國安體系都有相當準備，部分內容不適合公開說明細節。

對此，經濟部長王美花也認同，表示在液化天然氣儲存方面，台灣已經對此進行了跨部門的討論。她也說，台灣防衛意識準備物資本來就要做，經濟部針對民間相關物資有做好了解，萬一有需要的時候能夠及時因應。
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更新時間 : 2022-10-07 18:30 GMT+08:00

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