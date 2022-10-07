新北首創頂尖群科　全國唯一瑞芳高工Discover X土地資源中心啟用

新北市瑞芳高工的空間測繪科在今（7） 日結合新北市首創的頂尖群科計畫，並整合科大、 產業界及瑞芳地政事務所共同培育專業人才，舉辦Discover X土地資源中心啟用典禮。 會中展示全國唯一技術型高中之無人載具測深船(無人船)與透地雷 達，發展海陸空測繪技術， 教育局長張明文親臨現場實際操作新興科技測量儀器， 進行一場校園地底數位「偵探」大揭密。

教育局指出，Discover X土地資源中心的成立係透過新北市首創的頂尖群科計畫，以紮根、 專業、跨域、創新及國際五大面向規劃具體實施方案， 學校積極結合在地產業以及行政機關， 攜手打造空間測繪及建築產業創新課程以培育最頂尖的人才。

此中心最大創舉是以前瞻的角度規劃，運用新興科技儀器(無人載具 測深船、透地雷達)導入全臺首創陸、海、空測繪課程， 並建構數位校園導覽系統，結合GNSS透過以監測位移之即時數據 與圖資計算為資料庫，通過核心的智能感知、分析、優化、 協同等技術手段，將資料整合並做資源共享， 創造校園安全與永續防災之教育成果。 中心更結合自強工程顧問及宏遠儀器等知名產業機構， 鏈結國立臺灣海洋大學、健行科技大學等學術界資源， 也與瑞芳地政事務所合作，逐步發展出相關領域的課程模組。

瑞芳高工空間測繪科主任李銘哲表示， 創新的課程模組不僅讓技職孩子能夠透過做中學培養學習動機， 進而形塑專業能力， 同時也透過參訪了解更多營建領域中的測繪科技的發展趨勢。

三年級的莊淑貞同學有機會參與本計畫中與國立臺灣海洋大學的合作 案，以自己實際參與的經驗分享，在無人船加裝水質儀， 除了可測得行經路線中的水位深度， 更可以藉此了解該區域的水質的狀況等， 這真的是非常難得的學習體驗。

瑞芳高工校友也是自強工程顧問有限公司的賴澄漂董事長表示， 很高興參與合作計畫， 看到母校對於空間測繪之儀器設備與課程內容不斷精進， 感到與有榮焉，更對產業界培植後進，充滿期待， 同時允諾母校需要技術支援之處，一定竭盡所能的大力協助。

教育局長張明文表示，瑞芳高工在空間測繪及建築方面的教學成果， 深獲各界肯定，期待學校以不斷傳承創新的精神， 持續強化產學的實務鏈結。新北技職教育是全國領頭羊，以4年4億 「贏得未來技職人才計畫」支持技職教育， 協助學校落實學以致用精神並縮短學用落差，提升學生就業競爭力， 培養具國際移動、創新專業的世界技職人才。

照片來源：新北市教育局提供

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