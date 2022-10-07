新北生命教育推展冠全國　連3年獲獎數全國第一

教育部公布111年度生命教育特色學校獲獎名單，新 北市共囊括7項獎項，獲獎數全國居冠。包含特色學校4校、 績優人員2位，優秀行政人員更是再次榮獲全國唯一，新北市已連續 3年蟬聯全國獲獎數第1，推展生命教育成效卓著。

教育局指出，新北市各級學校深耕生命教育多年有成， 以多元活動及課程展現生命教育特色。 新北市今年榮獲教育部生命教育特色學校分別是三民高級中學、 大觀國中、山佳國小、中信國小； 績優人員有桃子腳國中小陳瑜老師、 板橋高中林怡君老師及全國唯一優秀行政人員光復國小張明賢校長。

三民高中全方位推動生命教育，透過豐厚課程、 多元活動與浸潤式情境佈置，深耕校園，點亮每一位學生生命。 大觀國中羅珮瑜校長表示，學校串聯內外部資源，帶領孩子從探索、 閱讀、服務來厚實滋養生命，如孩子在彩繪社區活動中， 激發吾愛吾鄉的情懷；在生涯尋寶的歷程中， 肯定與發揮生命的價值， 讓每一場生命的相遇都成為俯首感謝的禮讚。

落實生命教育是中信國小的教育目標，學校生命教育願景─「 幸福中信‧生命天使」，希望學生在被愛的同時， 也學會關懷與付出；自己擁有幸福，也要協助他人過得幸福， 期許成為自己與他人生命的天使。

山佳國小以「穿越時空的愛~圓‧幸福」為生命教育課程的核心， 點燈轉愛、樂活健康、融合傳承、生命永續為四大主軸，其中「 愛轉動」及「祖孫共學」是課程最大的特色，藉由走讀社區、 尋根溯源、三好校園、深耕藥園、祖孫戲劇、 圓明永續等生命教育豐富活動，深耕孩子福田及創造幸福社區， 讓感動與愛永續傳承。

板橋高中林怡君老師，透過教學傳遞溫暖及關懷， 讓學生真實感受在校園中都能得到尊重，進而自信愛人。林老師說， 自己會用盡全力去愛每一位孩子、承接住他， 讓孩子能在校園中自在的成長。桃子腳國中小陳瑜老師， 視孩子如己出，帶領班級親師生合作共好，引導學生聆聽內在自我， 發揮潛能，兩位老師以無私的教育愛，獲得績優人員殊榮肯定， 實至名歸。

榮獲全國唯一的優秀行政人員獎項的光復國小張明賢校長表示， 生命有無限可能，讓所有生命活出屬於自己的精彩， 是身為教育行政人員應承擔的使命！ 張校長為孩子搭建多元的展能機會、營造溫馨的學習氛圍， 型塑友善的校園文化，讓孩子學會關懷周遭人事物，懂得付出、 回饋、感恩與分享，讓生命的光芒無限延伸綻放。

教育局長張明文表示，生命教育的落實能讓學生在「愛」的氛圍下「 健康」成長。各級學校以豐富活動、 多元課程及溫暖有愛的友善校園滋養孩子的生命， 讓孩子帶著溫度廣結善緣與人互動，培育關懷、思辨、 修養的人文素養，深化孩子的生命能。

照片來源：新北市教育局提供

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