期交所舉辦「縱橫期海Trader就是你」模擬交易競賽　響應「世界投資者週」之「金融知識普及敲鐘」活動

期交所「縱橫期海Trader就是你」 大專院校模擬交易競賽第二階段將於10月17日至12月21日展 開,報名踴躍,共吸引超過300隊報名參加, 期能藉此增進大專院校學生期貨專業知識及強化期貨交易風險控管意 識,並同時響應國際證券管理機構組織(IOSCO)與世界交易所 聯合會(WFE)舉辦之「世界投資人週」(World Investor Week)之「金融知識普及敲鐘」(Ring the Bell for Financial Literacy)活動,與全球交易所共同發聲, 強調投資人教育及金融知識普及之重要性。

世界投資人週由IOSCO發起,迄今邁入第6年, 目的係為提升全球對投資人教育與保護之重視, 鼓勵各國辦理金融教育活動,培育投資人金融素養。 金融知識普及敲鐘係WFE自2019年起與IOSCO合作於世界 投資人週期間舉辦之活動, 號召旗下交易所會員以證券市場敲鐘儀式或舉辦其他活動共同響應。

一般交易人在臺灣期貨市場扮演重要角色,交易比重近5成, 期交所對投資人教育與保護不遺餘力, 長期針對不同族群提供多元學習管道。 除辦理前述大專院校師生模擬交易競賽外,期交所亦建置「 期貨影音知識網」、「期貨與選擇權數位學習網」 等提供線上學習資源,持續與大學進行產學合作, 協助校園年輕人建立正確期貨交易觀念; 定期開辦免費交易人期貨與選擇權課程、 於全臺各地區開辦宣導講座,其中部分場次特別針對樂齡群族開設「 認識期貨市場與商品」基礎課程, 宣導防範金融詐騙及避免金融剝削。 未來期交所在積極發展業務的同時, 仍將致力推廣金融知識普及與強化投資人風險意識, 期能建立投資人正確的投資及避險觀念, 以促進證券及期貨市場穩健發展。