邊境解封漫遊首選中華電信！日韓超值型漫遊每日最低49元起

因應邊境解封，中華電信今(7)日宣布推出「日本、韓國超值型」漫遊上網方案，日本8天5GB優惠價488元、8天8GB優惠價688元、15天12GB優惠價988元，1天最低平均只要61元起；韓國8天5GB優惠價388元、8天8GB優惠價588元、15天12GB優惠價788元，平均1天只要49元起，活動時間自即日起至2023年6月30日止，即刻至中華電信網路門市、APP及全台直營服務據點申辦，詳見: https://www.cht.com.tw/home/campaign/roaming/jk.html
中華電信國際漫遊提供最多元與實惠的方案，致力提供綿密通信涵蓋，提供手機原號上網免換SIM卡、免設定、免租借分享器，貼心採用24小時計費制，讓客戶不用煩惱啟用方案之時差問題！
另針對前往美國出差旅遊需求的客戶，推出美國超值型30天漫遊上網方案(10月12日起)，10GB只要588元，平均1天只要20元；針對上網用量較少的客戶，推出美加升級版輕量型方案，1GB優惠價168元、2GB優惠價268元，使用天數延長不加價(使用天數由原本方案15天延長為30天)，平均1天最低不到6元，滿足消費者多元需求。
中華電信貼心提醒：因目前美國行動業者已全面關閉3G網路，消費者於美國當地若無開通漫遊上網服務，將無法使用行動網路及收發簡訊，客戶出國前須先申辦漫遊上網方案，才能在美國使用漫遊服務。
中華電信為台灣唯一提供Apple Watch 國際漫遊服務的電信業者，預計今年底持有Apple Watch Series 8、Apple Watch SE、Apple Watch Ultra及Apple Watch Series 5以上Cellular版錶款並申辦One Number一號多機服務的客戶，即可享受國際漫遊服務。
迎接邊境解封，凡於10月13日至12月31日申辦啟用國際漫遊服務、或申辦One Number服務指定年約方案客戶即可參加抽獎，有機會抽中Apple Watch Ultra、Hami Point點數688 點或日/韓/美漫遊服務(序號兌換期限365天)，共計超過250個獎項。國際漫遊，首選中華電信！