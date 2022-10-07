邊境解封漫遊首選中華電信！日韓超值型漫遊每日最低49元起

因應邊境解封，中華電信今(7)日宣布推出「日本、韓國超值型」 漫遊上網方案，日本8天5GB優惠價488元、 8天8GB優惠價688元、15天12GB優惠價988元， 1天最低平均只要61元起；韓國8天5GB優惠價388元、 8天8GB優惠價588元、15天12GB優惠價788元， 平均1天只要49元起， 活動時間自即日起至2023年6月30日止， 即刻至中華電信網路門市、APP及全台直營服務據點申辦，詳見: https://www.cht.com.tw/home/ campaign/roaming/jk.html

中華電信國際漫遊提供最多元與實惠的方案， 致力提供綿密通信涵蓋，提供手機原號上網免換SIM卡、免設定、 免租借分享器，貼心採用24小時計費制， 讓客戶不用煩惱啟用方案之時差問題！

另針對前往美國出差旅遊需求的客戶， 推出美國超值型30天漫遊上網方案(10月12日起)， 10GB只要588元，平均1天只要20元； 針對上網用量較少的客戶，推出美加升級版輕量型方案， 1GB優惠價168元、2GB優惠價268元， 使用天數延長不加價(使用天數由原本方案15天延長為30天)， 平均1天最低不到6元，滿足消費者多元需求。

中華電信貼心提醒：因目前美國行動業者已全面關閉3G網路， 消費者於美國當地若無開通漫遊上網服務， 將無法使用行動網路及收發簡訊， 客戶出國前須先申辦漫遊上網方案，才能在美國使用漫遊服務。

中華電信為台灣唯一提供Apple Watch 國際漫遊服務的電信業者，預計今年底持有Apple Watch Series 8、Apple Watch SE、Apple Watch Ultra及Apple Watch Series 5以上Cellular版錶款並申辦One Number一號多機服務的客戶，即可享受國際漫遊服務。

迎接邊境解封，凡於10月13日至12月31日申辦啟用國際漫遊 服務、或申辦One Number服務指定年約方案客戶即可參加抽獎， 有機會抽中Apple Watch Ultra、Hami Point點數688 點或日/韓/美漫遊服務(序號兌換期限365天)， 共計超過250個獎項。國際漫遊，首選中華電信！