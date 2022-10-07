臺灣證交所：本週發行量加權股價指數漲幅約為2.07%　上市股票總市值達42.84兆元

根據臺灣證券交易所統計，2022年10月7日發行量加權股價指數收盤為13,702.28點，較上週(2022年9月30日)的13,424.58點上漲277.70點，漲幅約為2.07%，台灣50指數收盤為10,371.77點，較上週的10,098.31點上漲273.46點，漲幅約為2.71%，寶島股價指數收盤為15,682.11點，較上週的15,366.72點上漲315.39點，漲幅約為2.05%。產業別指數方面，漲幅以玻璃陶瓷類指數上漲7.11%為最大，跌幅以油電燃氣類指數下跌3.38%為最大，未含金融類指數上漲270.98點，漲幅約為2.36%，未含電子類指數上漲88.94點，漲幅約為0.55%，未含金融電子類指數上漲105.08點，漲幅約為0.78%。

臺灣證交所表示，本週集中交易市場總成交金額為9,319.95億元，全體上市股票成交金額為8,575.97億元，股票成交量週轉率為1.54%，各產業上市股票交易情形如下：

成交金額前三名為：

第一名，半導體類2,986.57億元，占全體上市股票交易金額34.82%

第二名，電子零組件類967.42億元，占全體上市股票交易金額11.28%

第三名，航運類857.09億元，占全體上市股票交易金額9.99%

成交量週轉率前三名產業為：

第一名，生技醫療類5.96%

第二名，航運類4.67%

第三名，電子零組件類4.01%

累計今年年初開盤迄今共187個交易日，集中市場總成交金額為47兆2,426.70億元，市場日平均成交金額為2,526.35億元，股票成交量週轉率為88.50%，股票日平均成交量週轉率為0.47%。

2022年10月7日全體上市公司市場總值為新台幣42兆8,404.73億元，較上週(2022年9月30日)市值41兆9,743.58億元增加8,661.15億元，增幅約為2.06﹪。

(以上資料為初步統計資料，成交資料不包含本週最後交易日鉅額及外幣交易之成交資料)