Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 文化

睽違10年！鬼太郎特展台北華山登場　100隻妖怪營造濃濃日本風情

By 藝文組, 台灣英文新聞－編輯
2022/10/07 17:15
妖怪大集合。圖：聯合數位文創提供.

妖怪大集合。圖：聯合數位文創提供.

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)超可愛的妖怪要來囉！2012年在台北、台中締造45萬觀展人潮的鬼太郎展，將以鬼太郎的100隻妖怪為主題台北登場。

今年適逢鬼太郎作者水木茂老師誕生100週年，被譽為日本妖怪研究界博士的他所描繪的妖怪們，雖然看似可怕，卻也有許多可愛之處，直到現在還被各年齡層人們所喜愛，深深影響日本民眾對妖怪的想像。因此台灣主辦單位特別選定今年把「ゲゲゲの鬼太郎　妖怪100物語」展覽帶來台灣，不只有鬼太郎，更集結了100隻妖怪，帶領大家以身歷情境的互動及五感體驗，進入這既古老又新穎的妖怪世界。

觀眾每進到一個展區就像是進入妖怪們的棲息地，會神出鬼沒出現在身邊，也會悄然無息突然跟你互動，除了常見的河童、天狗、雪女外，你可以看到更多意想不到、新鮮有趣的妖怪，當然有些也可能長得不好看；除此之外，兼具震撼與可愛的「妖怪汽車」也是亮點之一，無論哪種妖怪，都歡迎盡情拍照。

周邊商品「妖怪百貨店」集結日本最新授權進口商品、台北展覽獨家限定商品，各種生活用品、辦公小物、造型小點應有盡有，不論是最紅的眼球老爹，還是鬼太郎、貓娘、臭鼠男、木綿布等，超可愛的商品絕對讓你選擇障礙大爆發。

另外，展覽將完整重現日式氛圍，鬼太郎神社、燈籠牆、抽籤、繪馬等原汁原味空運來台，除了百貨店也可以在充滿日式氛圍的鬼太郎神社求籤祈福、拍照打卡，讓觀眾不用出國就能感受到濃濃的日本風情！

特展將於12月31日至2023年4月5日在華山文創園區展出，預售票將於10月11日中午12點開賣。
鬼太郎
妖怪

更新時間 : 2022-10-07 18:30 GMT+08:00

最受歡迎

統一發票最新千萬中獎號出爐！111年7-8月特別獎：05701942
統一發票最新千萬中獎號出爐！111年7-8月特別獎：05701942
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
家長看過來！9/12起開學防疫新制上路　1人確診不用全班停課　快篩陰可上課
家長看過來！9/12起開學防疫新制上路　1人確診不用全班停課　快篩陰可上課
台灣18歲以上皆可打莫德納次世代疫苗　10/6台北開放預約
台灣18歲以上皆可打莫德納次世代疫苗　10/6台北開放預約
LINE詐騙再升級！「好友輔助認證」攏係假　帳號被盜難挽回
LINE詐騙再升級！「好友輔助認證」攏係假　帳號被盜難挽回
10/13起校園防疫新制上路　家人室友確診免停課7天　打滿3劑、無症狀採「0+7」
10/13起校園防疫新制上路　家人室友確診免停課7天　打滿3劑、無症狀採「0+7」
時尚光雕秀！台中歌劇院穿上Gucci經典時裝　致敬史丹利庫柏力克
時尚光雕秀！台中歌劇院穿上Gucci經典時裝　致敬史丹利庫柏力克
聖誕快樂！林懷民操刀《蔡琴在雲門》演唱會溫柔且純粹　撫慰歌聲和觀眾私密對話
聖誕快樂！林懷民操刀《蔡琴在雲門》演唱會溫柔且純粹　撫慰歌聲和觀眾私密對話
更新【圖解】行政院今拍板　10/13台灣國境解封：「0+7」免隔離、解除禁團令
更新【圖解】行政院今拍板　10/13台灣國境解封：「0+7」免隔離、解除禁團令
【好尷尬】美韓發射飛彈回嗆北韓 卻墜毀南韓 引發開戰恐慌
【好尷尬】美韓發射飛彈回嗆北韓 卻墜毀南韓 引發開戰恐慌