睽違10年！鬼太郎特展台北華山登場　100隻妖怪營造濃濃日本風情

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)超可愛的妖怪要來囉！2012年在台北、台中締造45萬觀展人潮的鬼太郎展，將以鬼太郎的100隻妖怪為主題台北登場。

今年適逢鬼太郎作者水木茂老師誕生100週年，被譽為日本妖怪研 究界博士的他所描繪的妖怪們，雖然看似可怕， 卻也有許多可愛之處，直到現在還被各年齡層人們所喜愛，深深影響 日本民眾對妖怪的想像。因此台灣主辦單位特別選定今年把「ゲゲゲの鬼太郎 妖怪100物語」展覽帶來 台灣，不只有鬼太郎，更集結了100隻妖怪， 帶領大家以身歷情境的互動及五感體驗， 進入這既古老又新穎的妖怪世界。

觀眾每進到一個展區就像是進入妖怪們的棲息地，會神出鬼沒出現在身邊，也會悄然無息突然跟你互動， 除了常見的河童、天狗、雪女外，你可以看到更多意想不到、 新鮮有趣的妖怪，當然有些也可能長得不好看；除此之外， 兼具震撼與可愛的「妖怪汽車」也是亮點之一，無論哪種妖怪， 都歡迎盡情拍照。

周邊商品「妖怪百貨店」 集結日本最新授權進口商品、台北展覽獨家限定商品， 各種生活用品、辦公小物、造型小點應有盡有， 不論是最紅的眼球老爹，還是鬼太郎、貓娘、臭鼠男、木綿布等， 超可愛的商品絕對讓你選擇障礙大爆發。

另外，展覽將完整重現日式氛圍， 鬼太郎神社、燈籠牆、抽籤、繪馬等原汁原味空運來台， 除了百貨店也可以在充滿日式氛圍的鬼太郎神社求籤祈福、 拍照打卡，讓觀眾不用出國就能感受到濃濃的日本風情！

特展將於12月31日至2023年4月5日在華山文創園區展出，預售票將於10月11日中午12點開賣。