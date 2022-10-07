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「伯朗EX雙倍濃烈咖啡」強勁登場　原味伯朗的2倍咖啡因

By 台灣英文新聞
2022/10/07 16:47
「伯朗EX雙倍濃烈咖啡」，330ml全新升級容量，一罐的咖啡因就能滿足高需求飲用族群，提供雙倍續航力，每罐建議售價30元。（圖／金車）

「伯朗EX雙倍濃烈咖啡」，330ml全新升級容量，一罐的咖啡因就能滿足高需求飲用族群，提供雙倍續航力，每罐建議售價30元。（圖／金車）

金車伯朗咖啡為台灣罐裝咖啡市場領導品牌，第一罐伯朗咖啡於1982年誕生，帶動台灣隨開即飲的咖啡風潮。40年來秉持專業咖啡研製經驗，深入洞察消費者品飲習慣，發現眾多咖啡飲用者由於長時間處於需要高度專注的工作環境中，常會有飲用多罐咖啡以提振精神的情形，因此，金車研發團隊特別開發「伯朗EX雙倍濃烈咖啡」，全新330ml的升級容量，每罐含有原味伯朗的2倍咖啡因，一罐就能滿足高需求飲用族群，提供雙倍續航力。每罐建議售價30元，即日起陸續於全台各大通路強勁登場。

伯朗EX雙倍濃烈咖啡 你生活的推動力

「伯朗EX雙倍濃烈咖啡」是伯朗咖啡今(2022)年啟用新LOGO後，所推出的第一款新品。延續一貫對品質的嚴謹要求，堅持百分百咖啡原豆萃取，並以中深烘焙焙炒，打造擁有雙倍濃烈咖啡因、醇香順口的含奶咖啡產品。罐身採用沉穩鮮明的酒紅色，傳達咖啡的力量與質感；上方簡潔俐落的伯朗先生頭像及其招牌笑容，展現溫暖真誠的品牌精神，而醒目、閃著金屬火焰光芒的EX字樣，則呼應濃烈咖啡因的
強勁續航，期望陪伴每位消費者克服生活中的一切挑戰，成為生活中的推動力。

伯朗咖啡於1982年在台灣上市以後，引起熱烈話題與追隨，不僅成功征服台灣消費者的味蕾，現今更銷售至全球三十多個國家，成為另類的台灣之光。今(2022)年，是伯朗咖啡陪伴台灣消費者的第40年，伯朗咖啡也啟動品牌再造計畫，公開新LOGO與品牌識別。以簡潔俐落的線條勾勒出伯朗先生頭像，搭配其招牌笑容、柔和的暖棕色調，營造現代簡約感；英文品牌字「Mr. Brown」以襯線融合現代字體特性，中文「伯朗咖啡」則呼應英文字體細節，「伯」、「朗」的撇點更以抽象形式巧妙融入伯朗先生的戴帽動作，傳達開心享受但不失成熟穩重的品牌調性，期望透過 此次LOGO與識別更新，展現伯朗咖啡全新樣貌的同時，也延續伯朗咖啡不變的溫暖與真誠。

「伯朗EX雙倍濃烈咖啡」每罐330ml，建議售價30元，已於金車線上購、全聯福利中心、家樂福量販、美廉社搶先開賣；7-Eleven、全家、萊爾富、OK超商、大潤發、愛買則於9月21日起陸續販售，上市期間皆享有新品嘗鮮價 (優惠訊息以各大通路為主)。

更新時間 : 2022-10-07 16:59 GMT+08:00

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