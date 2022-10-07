不喝會被推到地上！臺虎精釀推出「9.99蘋蘋乓乓」　G力太強大玩物理梗

江湖人稱「催酒神器」的臺虎精釀9. 99系列以快速有感的高酒精度、繽紛華麗的調酒風味， 成為派對上不可或缺的酒款，更是趕進度酒鬼們的秘密武器， 一罐在手即可一秒開趴，整個城市都是你的調酒吧！有夠秋的現在， 臺虎精釀再度更新酒精攻略，提升9.99全新戰鬥力，推出擁有爆 棚清新蘋果香的「9.99蘋蘋乓乓」，結合肉桂、豆蔻、 丁香等東方香料氣息，巧妙突顯層次細膩的酸甜蘋果香， 用滿滿秋季風味和酷熱夏天正式say古拜。

全臺果粉注意！ 首次免預約機會！蘋果控必喝的「9.99蘋蘋乓乓」於9月17日上市，歡迎至7-Eleven、 Jasons Market、Mia C’bon Market、city super、微風超市、誠品知味市集帶種選購。

帶你chill離地球表面，一起kiang到乒乒乓乓

論一顆蘋果由距地高度 999公尺處靜止落下，若重力加速度為9.81 m/s2，不計空氣阻力，則蘋果經過a秒抵達地面、 著地前瞬間速率b公尺/秒，請求出a、b各為何？… … 人生也許會背叛你，但數學不會，酒友更不會！臺虎精釀「9. 99蘋蘋乓乓」的瓶身酒標以重力加速度的數值，趣味取代9. 99系列的一貫標示，愜意的牛頓則坐在蘋果樹下， 享受清新蘋果香，伴隨著重力加速度般的9.99%酒感衝擊舌根。

「9.99蘋蘋乓乓」開罐撲鼻而來的蘋果香甜， 在入口中後段浮現甜中帶辛的濃郁肉桂味、 細緻豆蔻甜香與散發溫暖木質調的丁香， 巧妙的風味堆疊出層次細膩的蘋果酸甜香與帶勁酒感雙管齊下， 暢快、涮口、秋意濃，帶你chill離地球表面！人手一罐「9. 99蘋蘋乓乓」感受脫離地心引力、嗨離地球表面的快感， 小心G力太強，躲酒不喝會被推到地上， 歡迎酒精戰士們發起催落挑戰，這款太危險的醉力加速度， 喝太快小心飛太遠，不管你酒量再強， 都要你kiang到乒乒乓乓！