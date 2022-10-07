玩家生活潮流品牌Razer新品發布　戰無不勝Razer Basilisk V3 Pro搶先看

全球領先的玩家生活潮流品牌Razer™今日推出全新的Razer Basilisk V3 Pro無線電競滑鼠，這是一款全能型無線電競滑鼠，具備超高的性能和完全的可自訂性，包括HyperScroll傾斜滾輪、Razer第三代光學滑鼠按鍵軸、10+1可程式設計按鍵、Razer Focus Pro 30K光學感測器...等，並相容新一代Razer滑鼠充電底座和充電模組（需另行購買），以頂尖效能，釋放玩家最大潛力。

“Razer Basilisk V3 Pro具備頂尖且豐富的配置” Razer PC 遊戲部門負責人Chris Mitchell表示，“它能為玩家提供所有想要的功能，以及比以往更多的可自訂選項。”

可自訂性的全新標竿

Razer Basilisk V3 Pro擁有13個支援Razer Chroma RGB的燈效區域，並包含底部環繞式燈帶區，提供約1,680萬色的可自訂燈光選項，同時也支援超過200款與Chroma串聯的熱門遊戲，讓玩家體驗全方位的遊戲沉浸感。Razer Basilisk V3 Pro還配備了廣受玩家好評的HyperScroll傾斜滾輪，可在自由模式或分段模式之間切換，自由模式適合迅速閱覽內容或模擬重複的遊戲命令；分段模式的高精準度明確分段捲動，最適合捲動選擇武器或技能，玩家還可透過Razer Synapse 啟動智慧捲動模式，當捲動速度變快時，滾輪會自動從分段捲動轉換成自由捲動模式，讓玩家可以依照個人喜好自由設定不同使用情境。

Razer Basilisk V3 Pro承襲著Basilisk 系列最廣受歡迎的人體工學設計，適合多種滑鼠抓握方式，滑鼠上配置10+1顆可編程按鍵，讓玩家可以依照喜好無限組合指令與巨集，讓玩家不論在外型或按鍵使用上，都能具有極高的掌控力，隨時隨地展現最高效率。

領先業界技術 絕佳性能表現

超高的精準度、穩定的低延遲連線、優化的耐用性和速度，這些特點完美地融合在Razer Basilisk V3 Pro上。Razer Basilisk V3 Pro核心搭載Razer Focus Pro 30K光學感測器，是世界最精準的光學感測器，擁有99.8%的精準解析度，並配備了一系列的AI功能，如智慧追蹤、同步追蹤、以及非對稱中斷設定，展現最佳的控制力與準確度。此外，Razer Basilisk V3 Pro也採用Razer第三代光學滑鼠按鍵軸，可以有效降低連點和延遲風險，使用壽命也達到驚人的約9,000萬次。

多設備無線連接支援

Razer Basilisk V3 Pro採用Razerr HyperSpeed 2.4GHz無線技術，並支援多重裝置配對功能，玩家可僅用一個USB無線接收器來連接Razer Basilisk V3 Pro與相容的Razer無線鍵盤，透過單一傳輸器連接無線鍵盤與滑鼠，以簡化配置並省下一個 USB 連接埠。此外，Razer Basilisk V3 Pro同時支援藍牙連接模式以及Type-C有線連接模式，並相容Razer 4K Hz HyperPolling無線接收器，讓玩家享受無線4,000Hz的超高輪詢率。

全新無線充電方式

與Razer Basilisk V3 Pro一同發佈的還有全新Razer滑鼠充電座，其包含一塊無線充電模組，可與Razer Basilisk V3 Pro搭配使用，玩家只需將無線充電模組替換原先在Razer Basilisk V3 Pro底盤，即可使用無線充電功能。搭配Razer滑鼠充電座，以磁吸方式將滑鼠與底座完美貼合，實現桌面簡約且高效的無線充電。Razer滑鼠充電座同時具備了4K Hz HyperPolling無線接收器功能，玩家可透過Razer滑鼠充電座，即可輕鬆地將無線滑鼠的輪詢率升級至無線的4,000Hz，打造出全球最快的無線技術。

Razer滑鼠充電座同樣也支援Razer Chroma RGB技術，底部的環繞式燈帶共分8個區域，也可依照個人喜好進行燈效設定，是搭配Razer Basilisk V3 Pro最佳首選。

Razer Basilisk V3 Pro以Razer獨步全球的頂尖技術，將經典人體工學外型、傾斜滾輪、世界最精準感測器、第三代光學按鍵軸、10+1顆可編程按鍵以及無線技術完美結合，讓Razer Basilisk V3 Pro成為兼具高效及多自訂性的頂尖無線滑鼠，以極限的效能、自訂功能、連接和控制能力，釋放玩家的最大潛力。

關於Razer Basilisk V3 Pro

10+1 獨立編程按鍵

4向Razer HyperScroll傾斜滾輪

Razer HyperSpeed無線技術（多設備連接支援）、藍牙、Type-C介面Speedflex超柔線纜

最高約90小時電池續航時間（HyperSpeed 2.4GHz模式下）

13 區Razer Chroma RGB 燈效區域，包含底部環繞式燈帶，提供約1,680萬色的可自訂燈光選項

Razer Focus Pro 30K 光學感測器

最高 750 IPS / 70 G 加速度

Razer第三代光學滑鼠按鍵軸

記憶體（4+1組）

尺寸約：130（長） x 75.4（握寬） x 42.5（高）mm

重量：約112克（不包含線纜）

相容底座：Razer滑鼠充電座（包括無線充電模組）（需另行購買）

關於Razer滑鼠充電座

具備Razer HyperPolling 4K Hz無線接收器功能

8個Razer Chroma RGB 燈效區域，提供約1,680萬色的可自訂燈光選項

防滑底面

重量：约112克

USB Type-C 連接

包裝內含：Razer滑鼠充電座、Razer 無線充電模組、高速USB Type-C轉Type-A線材

如需更多資訊，請參閱此網站。

售價與上市日期

Razer Basilisk V3 Pro

建議售價：NT$5,499

Razer.com/三創旗艦店即日販售

其他授權通路: PChome獨家販賣中

Razer滑鼠充電座

建議售價：NT$2,399

Razer.com/三創旗艦店即日起販售

其他授權通路: PChome 預計10月中旬販售