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金車柏克金期間限定「十月慶典啤酒」 　上市期間享新品嘗鮮價

By 台灣英文新聞
2022/10/07 16:24
金車柏克金「十月慶典啤酒 (Oktoberfestbier)」，擁有濃郁麵包、穀物風味，與香甜麥芽香氣，口感滑順純淨，是節慶暢飲的絕佳選擇...

金車柏克金「十月慶典啤酒 (Oktoberfestbier)」，擁有濃郁麵包、穀物風味，與香甜麥芽香氣，口感滑順純淨，是節慶暢飲的絕佳選擇...

德國慕尼黑啤酒節又稱「十月節 (Oktoberfest)」，現今已成為全球共襄盛舉的啤酒嘉年華，一起大口飲酒、共享美食，也意味著歡聚的美好時節就此展開。為延續這股熱鬧歡快的氛圍，金車柏克金以遵循慕尼黑啤酒節主題啤酒的傳統釀製法，推出期間限定「十月慶典啤酒 (Oktoberfestbier)」，底層低溫發酵釀造，深金色的清澈拉格酒體，透出濃郁麵包、穀物風味，香甜麥芽氣息與細緻啤酒花香完美平衡，口感滑順、尾韻純淨，是節慶暢飲的絕佳選擇！

金車柏克金推出期間限定的「十月慶典啤酒 (Oktoberfestbier)」，嚴守德國啤酒工藝，在台灣新鮮釀造，深金色的清澈拉格酒體，綻放豐美飽滿的麵包與穀物風味，伴隨優雅香甜的麥芽香氣與細緻啤酒花香，口感滑順純淨，層次豐富，完美呈現正統德式慶典啤酒的魅力滋味；罐身設計洋溢著濃厚的巴伐利亞風情與慶典氣氛，以巴伐利亞州旗的菱格紋為主要視覺概念，大菱格紋中結合標誌性的藍白菱格紋、經典扭結麵包、傳統銅管樂隊與金黃啤酒液的意象，呼應歡愉熱鬧的慶祝氛圍，讓大家暢飲「十月慶典啤酒 (Oktoberfestbier)」之際，也為佳節派對增添應景的節慶感受。

金車柏克金「十月慶典啤酒 (Oktoberfestbier)」目前已於全聯福利中心、全家、7-ELEVEN、萊爾富，以及各大量販通路上架，OK超商則於10月6日起開始販售，每瓶500ml，酒精濃度5.6%，建議售價68元，上市期間享新品嘗鮮價 (優惠訊息以各大通路為主)。

更新時間 : 2022-10-07 16:58 GMT+08:00

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