為何韓文跟台語那麼像? 原來跟「韓文節」脫不了關係

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）10月9日為韓文節，是南韓重要的節慶之一，他們將這天訂為國定假日，為的就是要紀念世宗大王創立了國家文字。

在歷史上，朝鮮雖有自己的語言，但文字書寫依然是使用漢字，當時只有兩班貴族得以學習漢字，平民老百姓卻沒有機會接觸，造成許多文盲，為了解決這個問題，世宗大王創制出了「訓民正音」，為的就是讓百姓能更簡單的學習正確發音及文字。

李氏朝鮮時代的世宗大王為韓國歷史上有名的賢君，他在即位的第25年，即1443年時，於集賢殿召集了一批學士，不僅根據朝鮮語的音韻結構，學者們也數度前往中國明朝，學習並參考中國音韻，進而建立出了這套語言文字系統，而這也是許多韓文與台語極為相似的原因之一。

當時的訓民正音受到兩班貴族的極力反對，深怕學習後的百姓會變得難以管教，但世宗大王依然不顧反對，在1446年正式頒佈「訓民正音」，即現在所說的「韓字」（한글）。不過，當時的訓民正音與現今的韓文字有很大的差別，其中最初期的韓文字母有28個韓文字母，隨著韓文音韻結構變化，現在只剩下24個標音符號，後人再將這24個字母互相結合，形成了現在的40音。

韓文節被訂在10月9日的原因為，在1940年於慶尚北道安東地區發現的「訓民正音」文本記載著韓文被創制的日期為9月上旬，韓文節因而被訂在農曆的9月10日，換算成陽曆即為10月9日。

世宗大王對韓國有著很大的貢獻，在韓國社會有著很崇高的地位，不僅在韓幣一萬元紙鈔上可看見世宗大王，在光化門廣場上也有著很大的世宗大王銅像，在首爾東大門區設置紀念館，也有路名及學校以世宗命名，每到韓文日時，韓國各地也會舉辦許多大大小小的活動，可見世宗大王對韓國有著很深遠的影響。