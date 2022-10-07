台北市長參選人電視辯論會　TVBS與三立電視將於11月5日共同主辦

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）TVBS與三立電視今天(7日) 共同宣布，2022年台北市長選舉電視辯論會將由兩家電視台共同主辦，民進黨參選人陳時中、無黨籍參選人黃珊珊、國民黨參選人蔣萬安均已同意受邀，將於11月5日出席電視辯論會。

蔣萬安

國民黨台北市長參選人蔣萬安說，第一時間就答應、一定全力以赴，讓市民了解政見及個人特質。

蔣萬安今天陪同市議員參選人詹為元、柳采葳、楊植斗路口拜票，接受媒體聯訪時被問及台北市長選舉電視辯論會將登場。

蔣萬安表示，他接到媒體邀請時第一時間就答應，很謝謝TVBS與三立共同舉辦這次辯論會，一定全力以赴，會讓市民知道政見、台北市願景和個人特質。

被問及選情是否膠著，蔣萬安指出，他始終認為這是場艱困的選戰，戰戰兢兢如履薄冰、不敢大意，會堅持步調走訪基層、拚到最後一刻。

至於是否要請太太助選，蔣萬安說，過去立委選舉太太有協助跑行程、車隊掃街等，不過這次懷了第3胎，要更加注意她身體狀況，如果有適合場合會請太太出席。

媒體追問，民進黨台北市長參選人陳時中是否已被黨內「放生」，蔣萬安回應，民進黨要放棄誰都是算計，台北市是自己無法割捨的唯一。

中央社報導，蔣萬安並批民進黨每次選舉都操作抗中保台，「沒有唸這個咒語不會選舉」，但市民最關心的參選人特質與願景。

此外，前立委黃國昌指出鏡電視爭議音檔經鑑定後，無經過剪接、變造。蔣萬安被問及此事時表示，這證實了媒體報導都是事實，且NCC（國家通訊傳播委員會）主委陳耀祥在立法院備詢時，證實民進黨前秘書長洪耀福有去關心。

蔣萬安質問「你是用什麼身分、立場去關心？」且時間點和電視台得到執照的時間點這麼巧合，總統蔡英文應趕快指示相關單位去調查，釐清真相。

黃珊珊

無黨籍台北市長參選人黃珊珊說，很期待，希望回歸理性市政議題辯論，不要每天談口水。

黃珊珊上午與民眾黨台北市議員參選人吳怡萱共同走訪西寧市場，並在1樓南北雜貨區受到攤販歡迎。黃珊珊會後受訪，關於11月5日舉辦電視辯論會，她說，很期待，希望回歸理性市政議題辯論。

黃珊珊表示，台北市仍有很重要市政，希望不要每天以噴口水方式，抹黑、批判別人，且都沒自省，相信大家都應拿出對台北市願景，向市民說明並爭取認同，她在台北市服務24年，對相關議題都非常有把握。

黃珊珊走訪西寧市場，自治會反映大樓老舊且有外牆剝落狀況，媒體詢問後續有改建等規劃嗎？她說，西寧市場連接西寧國宅，建物本身有結構安全問題，未來改建會與旁邊洛陽停車場一起整體規劃，且市長柯文哲已裁示，後續朝整體規劃為方向。

至於先前提出教育政見，其中5歲納入義務教育部分被質疑並非地方政府權限。黃珊珊表示，像地方制度法等就提及地方政府可執行相關政策，當選後會把此案送進北市議會，相信議員應該會支持。

此外，提出教育政見規劃3至4歲免學費，經費來源為何？黃珊珊指出，整體經費預算約新台幣15億元，因台北市每年歲計賸餘約60億至80億元，不舉債是有餘力可支應，台北市使用在教育文化經費，就算勒緊褲帶也應該執行。

媒體詢問，針對陳時中提及「抗中保台」確實容易讓人誤解，應是「抗共保台」的看法。黃珊珊表示，維持台灣主流價值，就是希望帶給台灣人民更好生活，每天搞意識形態，只想切割撕裂社會，是沒必要，且陳時中的人設變來變去不是新聞，聽聽就好，內容不用太在意。

媒體問及綠營台北市議員提到黃珊珊支持度有極限，且柯文哲仇恨值比陳時中高。黃珊珊說，台北市民是要選擇適任的市長，每天計算、評比別人，她都沒意見且尊重個人評論，但不要每天討論這種和參選人無關的事。

陳時中

TVBS電視台與三立電視今天宣布將於11月5日舉行首場台北市長選舉電視辯論會，民進黨台北市長參選人陳時中對此表示非常期待，期望透過辯論讓市民了解政策，導向正向選舉。

陳時中今天上午前往萬華區直興市場掃街拜票，行前接受媒體聯訪時針對電視辯論會作出回應。他說，對於能夠有辯論機會非常期待，能更讓政策越辯越明，讓市民更了解。

陳時中說，整體選風都走向負面選舉，並非民主之福，辯論會應該對導向正向選舉很有幫助；媒體追問準備問對手什麼問題時，陳時中則說讓他暫時保留。

另一方面，媒體問到環南市場自治會長林勝東日前談到陳時中時稱「我把你揍一頓，再跟你道歉，你會接受嗎？」等話題時，陳時中表示，他昨天已強調完全沒有攻擊的意思，這個話題就到這裡。

媒體還問，台北市長柯文哲表示感覺民進黨好像放生陳時中、放棄台北戰場，陳時中回應說，他沒有這種感覺。至於蔣萬安表示不管民進黨要操作抗中保台或抗共保台都是選舉的伎倆，陳時中則表示，任何要競選的政治人物，對於抗共要有正面態度。