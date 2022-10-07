(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 中央流行疫情指揮中心今(7)日公布國內新增50,779例COVID-19確定病例，分別為50,710例本土個案及69例境外移入；另確診個案中新增52例死亡。



指揮中心表示，今日新增之50,710例本土病例，為23,089例男性、27,601例女性、20例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(10,378例)，臺中市(6,248例)，桃園市(5,603例)，臺北市(5,395例)，高雄市(4,970例)，臺南市(3,535例)，彰化縣(2,780例)，屏東縣(1,367例)，新竹縣(1,326例)，苗栗縣(1,322例)，宜蘭縣(1,207例)，雲林縣(1,141例)，新竹市(1,024例)，嘉義縣(823例)，基隆市(818例)，南投縣(782例)，花蓮縣(698例)，嘉義市(534例)，臺東縣(411例)，澎湖縣(167例)，金門縣(158例)，連江縣(23例)。



指揮中心指出，今日新增52例本土病例死亡個案，為30例男性、22例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、51例具慢性病史、36例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年6月8日至10月4日，死亡日期介於6月17日至10月4日，詳如附件。

10月7日新增死亡COVID-19確診個案表.pdf



指揮中心說明，今日新增69例境外移入個案中，36例男性，33例女性；年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國(4例)，中國、泰國及土耳其(各2例)，韓國、新加坡及越南(各1例)移入，另56例感染國家調查中。入境日期介於今年9月6日至10月6日。



指揮中心統計，截至目前國內累計6,782,664例確診，分別為35,254例境外移入、6,747,356例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計11,389例COVID-19死亡病例，其中11,373例本土，個案居住縣市分布為新北市2,365例、臺北市1,265例、臺中市1,156例、高雄市1,061例、桃園市872例、臺南市857例、彰化縣651例、屏東縣460例、雲林縣353例、南投縣348例、苗栗縣305例、嘉義縣275例、基隆市251例、宜蘭縣238例、花蓮縣200例、新竹縣186例、嘉義市184例、臺東縣160例、新竹市131例、澎湖縣34例，金門縣21例；另16例為境外移入。



指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

台灣10月7日新增50710本土新冠肺炎個案及69例境外移入