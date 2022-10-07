〈時評〉韓國瑜復出輔選　還能影響台灣縣市長選情嗎？

高雄市前市長韓國瑜即將復出，替藍營參選人站台輔選， 對綠營而言，韓國瑜有如一位過氣的政治明星， 其實對選情的衝擊極為有限，然而，韓國瑜當然想重返政壇，因此， 他的布局比較像是試水溫，測試他在藍營的政治行情。

韓國瑜自從兩年多前參選總統失利後， 接下來受到高雄選民罷免市長職務，失去了政治舞台， 他只能回到雲林老家低調沉潛，這兩年， 僅有在一些餐會和公益活動上，偶爾會看到他的身影。

但這兩年韓國瑜並沒有完全退出政壇，包括國民黨主席改選等， 都還會有人提到他的名字，甚至是在兩年後的總統大選， 藍營人士也認為韓國瑜並未完全放棄。關鍵是， 韓國瑜如何重新找到政治舞台，讓他再度成為各界期待的人選。

因此，韓國瑜這陣子又開始現身在政治場合上， 包括出席台北市議員參選人王鴻薇的選舉募款餐會，也透過影片替國 民黨新竹市長參選人林耕仁助選；不僅如此， 韓國瑜計畫在雙十節替已故的高雄市議長許崑源女兒許采蓁站台拉票 ，當天，國民黨高雄市長參選人柯志恩也受邀出席， 韓國瑜可望與柯志恩同台演出。

從餐會、影片到正式站在檯面上，韓國瑜有計畫、 一步步地重新出現在媒體和社會大眾面前；或許， 韓國瑜的聲勢早不如從前，無法再現昔日光憑一句「一隻穿雲箭， 千軍萬馬來相見」就引爆一股韓流，但不可諱言， 他仍有一群死忠韓粉在背後默默支持。

從總統大選和罷免的結果來分析，韓國瑜對中間選民已無號召力， 甚至無法再吸引年輕人的選票，但韓國瑜對於催動泛藍選票、 凝聚國民黨支持者向心力，仍有一定程度的影響力，因此， 對民進黨來說，韓國瑜能左右縣市長選情的可能性不高，不足為懼。

但綠營不擔心，不代表藍營也抱持同樣看法。 雖然韓國瑜想要再上一層樓的企圖心， 並不一定會獲得多數選民的支持，不過， 韓國瑜仍受到泛藍支持者的青睞，他的政治表態， 都會帶給其他藍營人物壓力。

換句話說，韓國瑜開始幫忙輔選，一來是廣結善緣，二來是測水溫， 要測試一下自己在藍營群眾面前的熱度， 若是韓國瑜仍夠維持一定的人氣，那他將在泛藍陣營取得進可攻、 退可守的戰略位置，替自己創造政治舞台或與他人結盟的契機。