Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 狗吠火車文（時評）

〈時評〉韓國瑜復出輔選　還能影響台灣縣市長選情嗎？

By 李平華, 台灣英文新聞－時評
2022/10/07 15:08
圖/韓國瑜臉書

圖/韓國瑜臉書

高雄市前市長韓國瑜即將復出，替藍營參選人站台輔選，對綠營而言，韓國瑜有如一位過氣的政治明星，其實對選情的衝擊極為有限，然而，韓國瑜當然想重返政壇，因此，他的布局比較像是試水溫，測試他在藍營的政治行情。

韓國瑜自從兩年多前參選總統失利後，接下來受到高雄選民罷免市長職務，失去了政治舞台，他只能回到雲林老家低調沉潛，這兩年，僅有在一些餐會和公益活動上，偶爾會看到他的身影。

但這兩年韓國瑜並沒有完全退出政壇，包括國民黨主席改選等，都還會有人提到他的名字，甚至是在兩年後的總統大選，藍營人士也認為韓國瑜並未完全放棄。關鍵是，韓國瑜如何重新找到政治舞台，讓他再度成為各界期待的人選。

因此，韓國瑜這陣子又開始現身在政治場合上，包括出席台北市議員參選人王鴻薇的選舉募款餐會，也透過影片替國民黨新竹市長參選人林耕仁助選；不僅如此，韓國瑜計畫在雙十節替已故的高雄市議長許崑源女兒許采蓁站台拉票，當天，國民黨高雄市長參選人柯志恩也受邀出席，韓國瑜可望與柯志恩同台演出。

從餐會、影片到正式站在檯面上，韓國瑜有計畫、一步步地重新出現在媒體和社會大眾面前；或許，韓國瑜的聲勢早不如從前，無法再現昔日光憑一句「一隻穿雲箭，千軍萬馬來相見」就引爆一股韓流，但不可諱言，他仍有一群死忠韓粉在背後默默支持。

從總統大選和罷免的結果來分析，韓國瑜對中間選民已無號召力，甚至無法再吸引年輕人的選票，但韓國瑜對於催動泛藍選票、凝聚國民黨支持者向心力，仍有一定程度的影響力，因此，對民進黨來說，韓國瑜能左右縣市長選情的可能性不高，不足為懼。

但綠營不擔心，不代表藍營也抱持同樣看法。雖然韓國瑜想要再上一層樓的企圖心，並不一定會獲得多數選民的支持，不過，韓國瑜仍受到泛藍支持者的青睞，他的政治表態，都會帶給其他藍營人物壓力。

換句話說，韓國瑜開始幫忙輔選，一來是廣結善緣，二來是測水溫，要測試一下自己在藍營群眾面前的熱度，若是韓國瑜仍夠維持一定的人氣，那他將在泛藍陣營取得進可攻、退可守的戰略位置，替自己創造政治舞台或與他人結盟的契機。
韓國瑜
政治行情
輔選
藍營
試水溫

相關新聞

【公私不分? 】國民黨質疑蔡總統搭專機輔選未付油錢　空軍澄清：8/30收到民進黨款項
【公私不分? 】國民黨質疑蔡總統搭專機輔選未付油錢　空軍澄清：8/30收到民進黨款項
2022/09/09 15:14
〈時評〉帶職參選何時休？
〈時評〉帶職參選何時休？
2022/07/02 12:05
曹興誠怒批藍營支持中共「危險」 籲台灣展現自衛意志
曹興誠怒批藍營支持中共「危險」 籲台灣展現自衛意志
2022/03/05 20:37
〈時評〉韓流再起　藍營政治人物皮皮剉
〈時評〉韓流再起　藍營政治人物皮皮剉
2022/01/05 15:49
【台灣政壇動態】韓國瑜出席新書見面會人氣旺　政治能量不可忽視
【台灣政壇動態】韓國瑜出席新書見面會人氣旺　政治能量不可忽視
2022/01/03 12:23

更新時間 : 2022-10-07 15:26 GMT+08:00

最受歡迎

統一發票最新千萬中獎號出爐！111年7-8月特別獎：05701942
統一發票最新千萬中獎號出爐！111年7-8月特別獎：05701942
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
家長看過來！9/12起開學防疫新制上路　1人確診不用全班停課　快篩陰可上課
家長看過來！9/12起開學防疫新制上路　1人確診不用全班停課　快篩陰可上課
台灣18歲以上皆可打莫德納次世代疫苗　10/6台北開放預約
台灣18歲以上皆可打莫德納次世代疫苗　10/6台北開放預約
LINE詐騙再升級！「好友輔助認證」攏係假　帳號被盜難挽回
LINE詐騙再升級！「好友輔助認證」攏係假　帳號被盜難挽回
時尚光雕秀！台中歌劇院穿上Gucci經典時裝　致敬史丹利庫柏力克
時尚光雕秀！台中歌劇院穿上Gucci經典時裝　致敬史丹利庫柏力克
10/13起校園防疫新制上路　家人室友確診免停課7天　打滿3劑、無症狀採「0+7」
10/13起校園防疫新制上路　家人室友確診免停課7天　打滿3劑、無症狀採「0+7」
聖誕快樂！林懷民操刀《蔡琴在雲門》演唱會溫柔且純粹　撫慰歌聲和觀眾私密對話
聖誕快樂！林懷民操刀《蔡琴在雲門》演唱會溫柔且純粹　撫慰歌聲和觀眾私密對話
更新【圖解】行政院今拍板　10/13台灣國境解封：「0+7」免隔離、解除禁團令
更新【圖解】行政院今拍板　10/13台灣國境解封：「0+7」免隔離、解除禁團令
【好尷尬】美韓發射飛彈回嗆北韓 卻墜毀南韓 引發開戰恐慌
【好尷尬】美韓發射飛彈回嗆北韓 卻墜毀南韓 引發開戰恐慌