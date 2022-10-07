（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）桃園118名未滿3歲兒童遭誤打非適用年齡的流感疫苗。桃園市政府今天說，將開罰負責接種的台北榮民總醫院桃園分院25萬元。桃榮表示，對市民感到抱歉，將持續追蹤孩童狀況。

桃園市政府衛生局在1日及2日於桃園巨蛋提供流感疫苗接種時，有118名3歲以下幼兒，被誤打到3歲以上才能接種的國光公司產製流感疫苗。國民黨籍桃園立委、市議員等人指控接種活動淪為造勢、衛生局發錯疫苗，要求桃園市長鄭文燦和衛生局道歉。

桃園市政府新聞處長詹賀舜表示，衛生局接獲民眾反映後便主動展開清查，並即時處置與關懷幼童，衛生局也在第一時間成立調查小組，目前資料顯示社區接種有疏失，影響118名幼兒，衛生局將依違反醫療法第57條裁處最高罰鍰新台幣25萬元。

中央社引述詹賀舜說，鄭文燦在市政上全心投入，不管地方視察、開工、活動或專案會議，行程滿檔，了解市民的需求全年無休。食安嘉年華是衛生局年度活動，並非選舉造勢，各級參選人參與活動實屬正常，不需過度解讀。

桃園市政府衛生局副局長蘇柏文表示，這次接種本來就是規劃「6個月以上至國小入學前幼兒」，以及65歲以上長者等不同對象；疫苗接種只是借用食安嘉年華的場地，增加民眾接種的便利性，不影響醫療品質。

蘇柏文也說，當天負責接種的台北榮民總醫院桃園分院，向衛生局領取疫苗時，沒有確認領取的疫苗品項，施打時也沒有雙重確認，才會導致誤打。

台北榮總桃園分院中午也發布新聞稿表示，因內部管理與資訊傳達有疏失，發生此事件，院方已深刻檢討流程及加強管理，對於此事件造成桃園市民的不安，院方要表達最深的歉意。

桃榮也說，疫苗雖然都有一定的安全性和有效性，但國光疫苗適用對象尚未涵蓋到3歲以下孩童，獲知此資訊後，已啟動追蹤關懷機制，主動聯繫家長，專人專線提供24小時諮詢，並建立醫療綠色通道，針對身體不適之幼兒提供後續優先且免費的就醫服務。

桃榮表示，已在昨天聯繫118名幼兒的家長，撥通116人，身體大都無不適，除其中1人流鼻涕、1人腸胃炎，與疫苗接種均無直接相關；後續將全力關懷幼兒健康狀況，針對此次事件承諾會做最妥適的處理，造成民眾不安，深感歉意。

桃園118名3歲以下幼童遭誤打流感疫苗 市府裁罰醫院25萬元

北榮桃分院異常接種事件 市府依醫療法裁處25萬

（新聞稿全文如下)

北榮桃分院於桃園巨蛋快打站發生流感疫苗異常接種事件，誤提供未滿3歲幼兒接種國光公司產製之流感疫苗，經市府調查該院接種作業疏失，今日依違反醫療法第57條規定處25萬元罰鍰。

衛生局表示，事件發生後即與院方啟動追蹤關懷機制，錯誤接種的118名幼兒中已聯繫上117名，除其中1人流鼻涕、1人腸胃炎外，其餘無特殊狀況，初步判斷與疫苗接種無直接相關。院方也開設綠色通道，若幼兒有身體不適情形，家長可立即帶往北榮桃分院免費檢查，而若家屬有其他疑義也可撥打0919-961-996專線諮詢，衛生局及桃園分院將持續關心所有幼兒健康。

衛生局專案小組調查結果顯示，本次事件與院方未落實人員教育訓練以及未確實執行接種作業前三讀五對有關，衛生局依醫療法第57條規定，醫院未督導所屬醫事人員，依各該醫事專門職業法規規定，執行業務，予以裁處最高25萬元罰鍰。而因誤打疏失造成的疫苗損毀，院方也須照價賠償。

衛生局說明，每年流感疫苗開打前皆會辦理合約院所執行作業之教育訓練，提醒各廠牌流感疫苗適用接種對象、冷運冷藏管理及相關注意事項，衛生局再次呼籲轄內醫療院所接種疫苗前應落實三讀五對，保障民眾權益，並提醒合約院所接種作業前應確認是否已備妥不同接種對象所需之疫苗種類，避免錯誤接種事件再發生。