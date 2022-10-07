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玉山論壇今登場 蔡英文：新南向政策是台灣印太戰略的核心

蔡英文表示，台灣以專業技術人力、高科技產能知名，希望積極整合台灣數位科技創新能力，推動「數位新南向」，協助全球與區域經濟復甦。

By 政治, 台灣英文新聞－編輯
2022/10/07 12:18
第6屆「玉山論壇」今（7）日於台北美福大飯店舉行，總統蔡英文出席開 幕式致詞。

第6屆「玉山論壇」今（7）日於台北美福大飯店舉行，總統蔡英文出席開 幕式致詞。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）第6屆玉山論壇今（7）日登場，總統蔡英文出席並在致詞中表示感謝與會的多國政要，她強調，新南向政策是台灣印太戰略的核心，也將是後疫情時代台灣在亞洲的關鍵區域政策。未來，台灣將與區域戰略夥伴強化連結，共同為印太區域的安全與繁榮做出具體的貢獻。

今年玉山論壇的主題為「振興、再定位與重啟連結」，邀請新南向夥伴國家及帛琉、美、加、日、澳、紐、歐盟等共12國政要專家，採實體與視訊混合方式，共同討論印太地區韌性與台灣「新南向政策」的連結合作。

蔡英文於開幕致詞表示，政府2016年提出新南向政策，過去6年台灣企業對東南亞的投資大幅增加，去年，台灣和新南向夥伴國家的雙邊貿易額創下1,490億美元的歷史新高；今年1月至7月，台灣對18個新南向國家的投資金額超過22億美元，占對外投資總額的43.9%；此外，今年第1季台灣上市公司的新南向投資收益，首度超越對中國的投資收益。

蔡英文表示，台灣以專業技術人力、高科技產能知名，希望積極整合台灣數位科技創新能力，推動「數位新南向」，協助全球與區域經濟復甦，例如台灣的半導體能力，能幫助區域經濟發展，同時繼續與帛琉等理念相近夥伴，積極處理環境氣候變遷議題。

另外，蔡英文也指出，印太區域面臨嚴峻挑戰，區域安全及經濟秩序因為威權國家擴張受到威脅，民主國家需要努力共同守護秩序，過去幾年已看到各種不同架構，包括四方安全對話（QUAD）、澳英美三方安全夥伴（AUKUS）、印太經濟架構（IPEF），理念相近國家應努力共創印太願景，台灣是是不可或缺的夥伴。

中央社報導，第6屆「玉山論壇」由蔡總統與台灣亞洲交流基金會董事長蕭新煌致詞揭幕。開幕式演講嘉賓包括帛琉共和國總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）、紐西蘭前副總理兼外長皮特斯（Winston Peters，另譯：彼特斯）、日本「日華議員懇談會」會長及日本眾議員古屋圭司（Keiji FURUYA）。日本自民黨副總裁、前首相麻生太郎也以影片致開幕演說。
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