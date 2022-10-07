儲備關鍵物資、美助打造「島嶼防禦」台灣真的準備好了嗎？

（台灣英文新聞／李朝儀 綜合外電報導）台海緊張局勢升溫，經濟部次長陳正祺接受外媒專訪表示，台灣正貯備關鍵物資，以因應中國可能的對台封鎖行動及台海爆發衝突。事實上，紐時先前也曾撰文指出，美國欲將台灣變成巨大武器庫以因應台海生變。

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月初訪台，中國藉機片面發動軍演、發射導彈，意圖建立新現狀，危及台海與區域和平。

陳正祺接受英媒泰晤士報採訪時表示，台灣已開始貯備糧食、能源以及各項關鍵物資，包括製造業所需物料，以因應中國可能的對台封鎖行動及台海爆發衝突。他進一步透露，相關系統已建立，且每月盤點庫存；糧食、關鍵物資、礦產、化學製品、能源等庫存都必須能支撐一段時間。

陳正祺指出，受疫情影響，台灣建立關鍵物資貯備的速度在過去兩年放緩，但近幾個月速度已回升。他並未透露台灣的個別物資儲量需多大，才足以應對北京的封鎖或攻擊。

陸委會主委邱太三則告訴該報，若中國國家主席習近平順利進入第3個任期，中方料將加大對台灣的脅迫和威嚇力道，以達成控制台灣的目標。中方將強化所謂的「反台獨」行動並推進「統一」。北京將運用威嚇脅迫、灰色地帶活動及國際法，干涉或阻礙台灣與國際社會的互動和合作。

報導指出，儘管與中國的政治關係緊張，台灣有大量對中貿易。對此，陳正祺回應，「中國是我們的最大貿易夥伴，這是事實；中國是世界最大工廠、最大貿易國，這也是事實」，他坦言，基於上述事實，「我不認為短期內我們能徹底與中國脫鉤」，並稱這樣的想法「不實際」。

事實上，中國自8月以來的對台軍事威嚇，更加重國際與論的抨擊，歐美政府進一步強化對台灣的支持力道，美國總統拜登更四度表示若中國武力犯台，美國將出兵防衛台灣，而白宮也從先前出面澄清，到此番指明，拜登意思表示「很明確」。美國政府儘管強調「一中」政策不變，但對台政策已有自「戰略模糊」走向「戰略清晰」之勢。

隨著台海情勢變化，美國國會也進一步推出「台灣政策法案」（Taiwan Policy Act），集結數十年來友台政策與主張，其中重點之一在於台灣軍事防衛能力，其中包含未來5年台灣可獲得65億美元（約合新台幣2036億元）的無償軍援、在軍備移轉上以主要非北約盟友同等方式對待台灣。為了加速國防相關法案能儘速放行，美議員將部份內容包裹到美國2023年國防預算法案中，以求能儘速通過，因應台灣所需。

甫落幕的美台國防工業會議也獲得相當進展，美台商會指出，預計台灣與美國將加強實質性訓練，並納入美國海、陸軍及互通性訓練，部分共同訓練預計明年登場。

美媒紐約時報5日也以「美國欲將台灣變成巨大武器庫」為題，引述美國前任和現任美國官員指出，台灣需要發展不對稱作戰能力，以抵禦中國入侵並支撐到盟友來援，紐時說，為了讓台灣變成布滿武器、攻打代價高昂的「豪豬」（porcupine），美國官員試圖要台方多訂較小型及機動性高的武器，打造「島嶼防禦」體系，以對抗在常規武器方面具壓倒性優勢的侵略者。

就在上月，美國跨黨派友台議員也提將《加速對台軍備轉移法》（Accelerating Arms Transfers to Taiwan Act），法案包含要求美國優先提供「超額防衛物資」給台灣；美國防部應運用「特別防衛採購資金」，提前採購台灣可能需要的軍備，此舉最多可縮短2年交貨時間；此外，也要求修改1961年《援外法》，授權美軍在台儲存彈藥及軍備。

台灣當局已開始積極儲備關鍵物資，美國國會、行政部門也開始更近一步的為台海可能生變做出準備，中國將如何應對？未來台海乃至區域情勢如何走向？全世界都在看。