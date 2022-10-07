台灣大學新任校長6人角逐　最快今天傍晚揭曉

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）台灣大學校長遴選進入最後階段，遴選委員會最快今天 (7日) 從6名候選人中投票選出最後的當選者。

台大現任校長管中閔於去年(2021年) 10月校務會議中宣布不續任校長，任期到民國112年1月7日，台大校方啟動新校長遴選作業，目前已進入最後階段。

今年9月6日的校務會議「推薦投票」，原本的9名校長候選人中，有3人沒通過門檻，剩下6人進入遴選委員會階段，包括李百祺（研發長）、郭大維（前代理校長）、陳文章（工學院長）、黃瑞仁（台大醫院雲林分院前院長）、葉丙成（電機系教授）及楊志新（台大醫院癌醫分院院長）。

上述6人經過遴選委員會面談，預計7日下午進行最後投票。依照遴選辦法，將採2輪投票，第一輪要先對個別候選人進行投票，選出票數較高的2人。

第二輪投票剩下2名候選人廝殺，遴選委員會21席委員每人只能投1人，且最終必須獲得過半數支持（11票），才能正式當選台大校長。

上一次台大校長遴選（107年），第一輪是在一張選票中並列5名候選人，21席委員每人可蓋2到5人。中央社6日引述這屆遴委會發言人吳俊傑表示，相關投票細節會在7日開會時討論。預料將於傍晚選出第13任校長。

台灣大學校長遴選進入最後階段，6位候選人治校理念各有特色，募款、溝通能力，以及過去的行政經歷表現，也都受到矚目，分別介紹如下:

台大資訊工程系特聘教授郭大維

台大第13任校長遴選候選人郭大維8月18日晚間受訪表示，學術自由及大學自治，存在於每一名台大人的 DNA內；若類似「反送中」的事發生在台大，他當然會維護師生、職員，不管是人身安全，或是確保學校獨立、自主運作，「這件事不會改變。」 (中央社檔案照片)

在9月初校務會議「推薦投票」中，開出的票數最為漂亮（只有20張不推薦票）。郭大維曾於民國107年台大校長遴選爭議中，臨危受命出任代理校長，在1年間帶領台大完成大學評鑑、申請高教深耕計畫，期間也發生多起社會關注的學生自傷事件，展現危機處理和溝通協調能力。

不過在治校理念說明會、與學生座談中，也有多人質疑郭大維借調香港城市大學擔任工學院長期間，面對「反送中」事件未有明確作為。他則強調如果類似事件發生在台大，會誓死捍衛學生。

另外，遴委會中的學生代表許冠澤日前也曾發表公開信，呼籲郭大維應在投票前辭去鴻海精密工業獨立董事等職務，避免與校長職務衝突。對此，郭大維回應，會為校務發展全力以赴，依法辭去獨董等職務。

台大歷任校長中，有非常多人出自醫學院，這次更出現2名候選人。

台大醫院癌醫中心分院院長: 楊志新

台灣大學校長遴選候選人治校理念說明會8月22日是最後一場，台灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院院長、 台大校長候選人楊志新（右）說明治校理念，他認為，現行規定的128學分畢業門檻過高，造成大學淪為高中教育延伸，降至80學分有利學習及思考。(中央社111年8月22日照片)

楊志新今年8月剛獲得世界肺癌研究大會頒發特殊貢獻獎，是台灣第一人，學術能力備受肯定。

楊志新說明治校理念時，提出要把畢業學分從128降到100甚至80，基礎知識透過網路學習，把課堂留給師生交流、自由思考和解決問題，獲得許多迴響。但也有學生在座談會中質疑，他曾公開說校園不該談論政治，楊志新則澄清，他的意思是可以討論但應互相尊重，無論黨派立場、性別認同，都不該成為攻擊標的。

另一名來自醫學院的候選人是

台灣大學附設醫院雲林分院前院長黃瑞仁

近年不斷有公眾人物的論文出現爭議，台大校長候選人黃瑞仁（圖）今年8月17日受訪表示，作為教育工作者，善良、正直、誠信是必須堅持的核心價值，嚴謹的研究方法才能追求真理、探索未知。 中央社檔案照片

黃瑞仁在治校理念說明時，強調服務偏鄉醫療的經驗，著重「傾聽」並建立開放、容錯、尊重的文化，維繫台大的自由自主學風。

黃瑞仁也提出要對現任師生及退休教職員提供貼心關懷制度，例如在台大醫院設置「門急診綠色通道」。提供高齡教師長照支援和友善設施，例如廁所設置免治馬桶等。

工學院院長陳文章

（圖/台大工學院官網)

陳文章( 上圖) 曾任國家講座主持人，擁有多項發明專利。且他的募款、產學活動能力也受到肯定，尤其是在院長任內幫工學院募到多棟館舍，更是他引以為傲的經歷。

陳文章的治校理念，包括設立「椰林講座」等全校性講座，強化傑出教師的攬才、留才措施，加強募款和爭取資源。他也提出要強化招生策略並連結國際，提供每年至少100名交換學生到世界前50名大學學習。

現任研發長李百祺

圖/台大官網

李百祺曾在美國矽谷工作，擁有多年業界經驗。他提出「2050永續台大計畫」，要設置博士級研究人員生涯發展中心，支持年輕教授；他也強調要鬆綁和重建課程，加速「院學士」和「校學士」模式。在校務治理上，則要善用數據資料強化IR（校務研究）。

李百祺也提出要爭取外界認同，提升台大募款的專業度，爭取將「永續基金」擴大為4倍。日前的校務會議推薦投票中，李百祺開出第二少的不推薦票（僅次於郭大維），可見校內人氣不低。

台大電機系教授葉丙成

葉丙成(下圖) 是6名候選人中最年輕，外界知名度也最高，曾開發線上遊戲學習平台PaGamO，在海外拿下教學創新大獎。他並長年投入教育創新，經常到各地演講，校內開設的「簡報課」更是非常熱門，每年學生都搶破頭。

葉丙成在治校理念說明會中，線上聆聽人數最多，一度達到會議參與人數上限。他提出要打造亞洲第一的「教授學院」，幫忙人才養成學術的關鍵能力，例如團隊、品牌、資源和社會資本，成為「一所最能幫助教授成功的大學」。

台灣大學校長遴選候選人治校理念說明會8月17日進入第3天，電機系教授葉丙成（圖）與台大醫院雲林分院前院長黃瑞仁輪番上陣。 中央社111年8月17日照片