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完整名單搶先看！「打開台北」111個場域限時開放　圓山坑道首次加入

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2022/10/07 11:25
圓山坑道首次加入「打開台北」活動，右圖為廈川玖肆。(圖/打開台北)

圓山坑道首次加入「打開台北」活動，右圖為廈川玖肆。(圖/打開台北)

（台灣英文新聞/藝文組 綜合報導）「打開台北」活動以《社交台北》為題，將於11月12日及13日開放111個場域，為歷屆最多，10月12日起開放線上預約。

第三屆「打開台北」（Open House Taipei）主題「社交台北」， 以「人們如何形塑空間，空間如何連結人們」視角切入，限時打開超過100個場域，往年深受歡迎的國家兩廳院跟晶華酒店總統套房都再度開啟。

此外，台北大數據中心、木柵垃圾焚化廠、台灣當代文化實驗場-未來視覺實驗室、台北捷運北投機廠-車輛維修廠、嬰童織品集粹藝廊、北投文物館等極具特色的城市祕境也將開放民眾參觀，採現場排隊或線上預約報名。

首次打開的圓山坑道是台北具軍事民防色彩的坑道，中華電信也將協助於活動日裝設基地台，邀請民眾「入坑」一同細嚼空間的古今往來。

適逢兩廳院 35 周年，將於11月5日及6日率先打造3場活動；重頭戲「探戈藝文沙龍」由劉心岳（Tanguísimo 探戈藝文沙龍 藝術總監）以及愛樂電台資深古典樂主播及探戈教師王琦帶領，介紹國際社交舞與探戈基本舞步教學，特邀吳詠隆探戈四重奏於戲劇院大廳舉辦 Live Band 探戈舞會，讓觀眾體驗探戈劇場與社交文化迷人魅力。

台北老屋再生！餐飲文化為老屋空間注入新靈魂、創造相聚交流的機會，將開放的場域包含川端藝會所（廈川玖肆）、CEO1950總裁藝文空間、稻舍食館（迪化店）。

對於城市建築感到好奇的民眾，千萬別錯過建築師事務所，此系列打開的空間包含：JJP潘冀聯合建築師、張樞建築師事務所、景雅琦建築師事務所、Q-LAB建築師事務所、十彥建築師事務所、太研設計的裏山招待所、IMO建築暨設計事務所、柏成設計。

今年成立線上虛擬實境美術館，由去年為「打開台北」進行VR與360影片的銘傳VR整合研究中心操刀，整理Open House倫敦總部所提供的五十幾個城市近期參與的照片，並在線上虛擬實境美術館展示來自Open House Worldwide 全球代表性城市的建築攝影作品，讓民眾在虛擬美術館中一覽全球指標性的打開建築空間。

打開台北

2022.11.12 - 2022.11.13 打開台北
2022.11.05 - 2022.11.06 國家兩廳院 率先登場
各場地開放時間與活動：請見官方網站FB粉絲專頁
活動報名方式：10月12日 12:00 預約場次分階段開放報名

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圓山坑道

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