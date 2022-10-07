法國作家艾諾稱諾貝爾文學獎賦予重任•樂見女權浪潮再起　改編電影「正發生」近期在台灣上映

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）諾貝爾文學獎6日公布得主，由法國作家安妮．艾諾摘下桂冠。艾諾在兩種社會階級中拉扯，自傳式撰寫生命故事。她6日說，深信人民有力量改變，也將繼續女權抗爭。

2022年諾貝爾文學獎6日揭曉，由法國女作家安妮．艾諾（Annie Ernaux）獲得殊榮，是這獎項1901年開始頒發以來，119位得獎者當中第17位女性獲獎者，也是首位法國女作家。

瑞典學院表示，艾諾作品直白簡練，「在她的寫作當中，艾諾不斷從不同角度，檢視一個由性別、語言和階級巨大差異所刻劃的人生」。

得知獲獎後，82歲的艾諾接受瑞典電視台（SVT）訪問時說，「這是極大榮幸，同時帶來極大責任，見證了世界上一種形式的正確性與正義」，並表示諾貝爾獎讓她必須繼續「為女性與被支配者」對抗不公。

艾諾共有30多本著作，內容大多以自傳方式記述她個人或周遭人的生活經歷，以平實筆法呈現性經驗、墮胎、生病與雙親過世等事件。

例如以回憶錄方式撰寫的「空衣櫃」（Les Armoires vides，暫譯）和正在台灣上映的法國電影「正發生」（L'Evènement）靈感都是來自1964年24歲的艾諾非法墮胎，卻不敢告訴家人時所經歷的猶豫、掙扎與痛苦。「正發生」中的女主角文學系學生安妮，與作家本人高度重疊。

艾諾作品改編電影「正發生」

近期在台灣院線上映

改編自2022年諾貝爾文學獎得主、法國作家艾諾作品的電影「正發生」，描寫底層女性靠教育擺脫階級束縛，卻因意外懷孕而陷入天人交戰，去年(2021年) 獲威尼斯影展金獅獎，影片正在台灣院線上映。

中央社7日引述作家暨藝評家謝佩霓表示，艾諾（Annie Ernaux）作品雖已列入法國教科書，但她與時俱進，隨時關心社會議題與世界局勢，「正發生」可說是向這個世代的女性致敬。

「正發生」（L'événement）改編自艾諾小說(台灣又譯: 記憶無非徹底看透的一切) ，故事描述來自工人階級的女性，好不容易靠著教育政策可望改變未來，卻不小心懷孕，她渴望生子，卻又害怕人生重來。電影由法國導演奧黛麗‧迪萬（Audrey Diwan）編劇及執導，引起廣大迴響。

謝佩霓表示，艾諾文字直白，大膽碰觸身體、墮胎、性別歧視等議題，頒獎給她，無疑是對me too的反撲，狠甩美國恐龍法官對墮胎決議的耳光，同時讓因性醜聞而停辦兩年的諾貝爾文學獎出現反思的聲音。

謝佩霓表示，艾諾出身社會底層，身世曲折，一生面對疾病問題，自己也抗癌多年，她的書寫總是能讓讀者感到切身之痛。艾諾認為寫作就是要「下刀」，她以接近手術式的語法剖析自己，也剖析問題，把自己切開來讓讀者看，完全無所畏懼，毫不掩飾。

此外，艾諾的自傳式寫作，把「我」當成一個特殊個體，作品中的「i」是不存在的，她用「one」來取代，象徵一個人的處境，其實反映著所有人的處境。她寫的雖然是自己切身的故事，處理的卻都是每個人可能面臨的困境。

謝佩霓說，艾諾直面階級帶給她的恥辱，卻又相信教育可以帶來改變，作品內容其實相當勵志，總在絕望處帶著希望，散發著動人的微光。

法國女作家安妮．艾諾（Annie Ernaux）6日獲頒諾貝爾文學獎，她告訴瑞典電視台，這項殊榮也代表巨大責任。她今年稍早接受法新社訪問時，則用「只是一名寫作女子」形容自己。

艾諾在她獲獎消息宣布後不久，接受瑞典電視台（SVT）訪問時表示：「對我來說這是一項巨大榮譽，同時也是龐大責任。我被賦予了這個責任。」

法新社報導，身為法國文學代表人物之一的艾諾，在法國和其他國家是跨越數個世代的女性主義代表人物。

她於1974年出版首本小說「清空」（Cleaned Out，暫譯），描述自己隱瞞家人的一次墮胎痛苦經歷。

艾諾2000年著作「記憶無非徹底看透的一切」（The Happening），同樣是以她年少時的墮胎經驗為背景。去年改編自這部小說的法國電影「正發生」上映，並奪得威尼斯影展金獅獎。

這部電影上映時間正巧切合時事，因為美國最高法院今年6月推翻1973年「羅伊訴韋德案」（Roe v. Wade）的歷史性裁決，結束近50年來墮胎在美國享有的憲法保障，使得在美國一些州墮胎再度成為違法行徑。

艾諾在今年法國坎城影展期間受訪談到，對於這件事將發生並不意外，她說：「這股保守派浪潮可以預期，因為當女性掌權時，或是當她們的意見更響亮，男性便會團結在一起。」

儘管如此，艾諾樂見「正發生」這部電影帶來影響，因為她的原著作「出版當時，女性主義處於低潮，因而未激起太多反應」。

艾諾也很高興見到「我也是」（MeToo）及其他運動掀起的女性主義浪潮，她說：「女人已不再願意逆來順受。」

這些新一代的女權人士，讓艾諾感到「真正喜悅」，她表示：「當政治環境令人不太開心，能夠注入新生命、突破限制的，就是女性主義。」

許多人或許視艾諾為女性主義代表人物，她卻不這麼看自己，艾諾說：「我只是一名女性，一名寫作的女性，僅此而已。」

其他作品

其他作品方面，「一個女人」（Une Femme）撰寫關於作家母親的故事；獲文學界崇高獎項荷諾多獎（Prix Renaudot）的「位置」（La Place）原型則來自父親。她說，「我寫我關於愛的故事，也活在我的書中」，以及「我有時覺得同時活在兩層世界，一個是真實的，另一個是書寫的」。

艾諾相信寫作的解放力量，且文學可帶來改變，即便不是「立即的行動」。她的書如今仍受法國年輕世代喜愛，她指出，「我的作品仍有生命，有所共鳴。身為作家，這大概是最重要的成就感所在」。

艾諾筆耕近50年，在歐洲文壇舉足輕重，更是多屆諾貝爾文學獎熱門人選。6日瑞典學院（Swedish Academy）宣布後，馬克宏（Emmanuel Macron）隨即在推特（Twitter）上祝賀。

馬克宏寫道：「50年來，安妮．艾諾撰寫我們國家集體和親密記憶的小說。她的聲音代表了這世紀的女性自由和被遺忘者。」

值得注意的是，左翼出身的艾諾早在2017年大選前就質疑過馬克宏的銀行家背景，過去幾年更多次批評馬克宏為「高傲的演員」。

她前兩次總統大選都公開支持激進左派梅蘭雄（Jean-Luc Mélenchon），兩人也曾見過面。梅蘭雄6日也在推特上祝賀：「我們喜極而泣。法語文學以細膩而非金錢的語言向世界訴說。」

安妮．艾諾1940年出生在法國諾曼第區（Normandie）小鎮伊夫托（Yvetot）的勞工家庭。父母在她小時候經營一間家庭式的咖啡廳兼雜貨店，這讓她從小在「各式各樣的對話和語言」間耳濡目染；也很早就意識到隱晦的社會階層，及最難以察覺的社會支配形式。

然而，隨著教育，艾諾成為法語文學教授，完成「社會晉升」，進入布爾喬亞中產世界，但這讓她感覺成了「階級叛逃者」。兩個世界的差距與拉扯讓她背負罪惡、羞辱、後悔與悲憫，卻也造就了她的創作。

關注社會底層與女性困境的艾諾崇拜法國著名社會學家皮耶．布迪厄（Pierre Bourdieu），布迪厄探討社會資本與生活中的權力關係，得獎後艾諾感謝布迪厄給予她「寫作通行證」。世界報（Le Monde）文學主編雷利斯（Raphaëlle Leyris）形容其作品「位於文學與社會學的十字路口」。

艾諾6日向法媒說道：「在我心裡，我相信人民能達成一些事情；人民有力量，能為他人帶來一些改變」。她也強調持續女權抗爭的重要性，包括墮胎權，並表示，為此她將奮鬥至「最後一口氣」。