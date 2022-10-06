2022 Motiva Pink Power公益大使艾怡良 籲粉紅力量傳遞愛 共同關注乳癌防治

說到十月，您想起什麼？是國慶旗海飄揚？還是粉紅絲帶力量？根據衛福部於今年三月發布的統計數字，台灣每36分鐘就有1名女性罹患乳癌，顯示乳癌對女性健康的嚴重威脅，特別提醒女性朋友們要正視乳癌防治的重要性。

已經連續舉辦四年的2022 Motiva Pink Power粉紅力量傳遞愛活動，在今年特別邀請艾怡良擔任公益大使，以提倡「心之所向 成為最勇敢的自己」呼籲台灣女性，擁有美麗也要重視健康，定期做乳房攝影檢查。

Motiva Taiwan多年來一直致力於乳癌防治公益活動，奈米絲綢面安全的材質幫許多女性找回自信之餘也帶給大家更自然、安心、安全的隆乳新選擇。

心之所向 成為最勇敢的自己

今年第四屆的Motiva Pink Power乳癌防治主題為「#心之所向成為最勇敢的自己」，以自內心出發，由自己決定美的定義，追求更好的自己為宗旨。

艾怡良在活動中跟大家分享，平常自己洗澡的時候就會順便檢查自己的身體尤其是胸部，她透露前陣子自我檢測時摸到左乳房出現約硬幣1元大小的硬塊，任職護理師30多年的媽媽得知後很緊張，要她趕緊就醫，所幸檢查結果是淋巴結阻塞，可以慢慢代謝掉，艾怡良說：「幾年前就發生過，真的要時時刻刻提醒自己檢查。」

用時尚溫暖自信 響應粉紅絲帶力量

在10月2日的公益演唱會活動中，雙金歌后-艾怡良透過公益演唱會，以溫柔嵌入靈魂的歌聲療癒人心。大家都不約而同穿上艾怡良親手設計的聯名公益Love together T-Shirt支持這場粉紅力量的音樂盛宴，除了活動以動人歌聲與激勵人心的故事分享之外，「Motiva Pink Power粉紅力量傳遞愛」也期盼大家透過社群發文、實際行動響應乳癌防治宣導。

即日起至10/31(一) 凡在 Facebook或Instagram公開曝光 2022 Motiva Pink Power 活動相關訊息，每一則貼文響應Pink Power再額外同步捐出NTD$100 給「乳癌防治基金會」，幫助更多需要的人。每個帳號僅限乙次！歡迎大家一起身穿「艾怡良聯名設計T-shirt」參與，用最時尚的創意與美麗，讓粉紅絲帶溫暖整個十月天空，乳癌防治的粉紅力量得到更多關注！