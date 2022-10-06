WHO：甘比亞66童疑因印度止咳糖漿而死亡　台灣食藥署清查４款藥品未核准進口

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）世界衛生組織（WHO）5日發布警訊指出，甘比亞66名孩童死於急性腎損傷，疑似跟印度藥廠Maiden Pharmaceuticals生產的4款咳嗽、感冒糖漿有關，印度藥物監管機構已啟動調查。

WHO發布警告，有疑慮的糖漿有4款，分別是口服鹽酸異丙嗪（Promethazine Oral Solution）、Kofexmalin嬰兒咳嗽糖漿（Kofexmalin Baby Cough Syrup）、Makoff嬰兒咳嗽糖漿（Makoff Baby Cough Syrup）和Magrip N感冒糖漿（Magrip N Cold Syrup），皆由印度藥廠Maiden Pharmaceuticals生產。

針對WHO的警訊，該藥廠目前尚未做出回應。

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）告訴記者，這4款感冒、咳嗽糖漿「可能跟急性腎損傷及66名孩童的死亡有關。」

據消息人士說法，WHO已於9月29日通知印度藥物監管機構，並向甘比亞政府提供醫學援助和建議。

甘比亞衛生部於7月下旬發現5歲以下的急性腎衰竭病例有不尋常的增加趨勢，經過初步調查結果顯示，上述幾款藥水含有二甘醇和乙二醇污染物，這些有毒物質會造成腹痛、嘔吐、腹瀉、無法排尿、頭痛等不適，甚至引發急性腎損傷而死亡。

WHO表示，從印度中央藥物標準控制局（CDSCO）接獲的訊息顯示，受到汙染的藥品只銷售到甘比亞。

不過，WHO無法排除這些產品透過非正式或不受監管的市場流入其他非洲國家的可能性。此外，製造商可能在其他產品中使用了相同的受污染原料，並流入國內或出口到國外。

消息一傳出引起全球關注，對此，我國食藥署稍早發布訊息表示，經查藥品許可證資料庫，未核准製造廠Maiden Pharmaceuticals Limited相關產品，清查後亦未有相關專案進口的產品，故評估該則國際警訊不影響台灣。