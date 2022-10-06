勞動基金大虧3204億歷史新高 藍營：勿拿勞工保命錢進場護盤

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）行政院在今年5月初透過官方Line帳號宣稱，政府妥善運用勞動基金獲利，相當於每位勞工增加1萬退休金。國民黨總召曾銘宗今（6）日於記者會上戳破假象，指出據最新勞動基金運用績效，今年1至8月收益數虧損了3204億元，等同每位勞工虧損了1.7萬元。

總召曾銘宗表示，勞動基金前8個月大虧3204億元，報酬率為-6.28%，是否有人為操作不當的情形發生，甚至在股市17,000-18,000點時，利用勞動基金進行護盤，國民黨團要求勞動部，必須對有沒有利用勞動基金進行護盤做出說明？這攸關近1千萬勞工權益，股市大跌造成虧損，更讓勞保基金更早破產。

曾銘宗指出，依據勞動部的預估，今年勞保基金7,473億元、明年剩下6,873億元、113年剩下5,819億元、114年剩下4,657億元，到了117年會正式破產；近期股市大跌，更加速勞保基金提前破產。曾銘宗表示，蔡政府在106年1月全國年金改革會議中宣示，軍公教勞將一起改革，結果只改革軍公教，攸關1千萬勞工的權益，迄今仍無動靜。

曾銘宗表示，蔡政府對勞保似乎不進行改革，只能用政府撥補方式填補缺口，109年撥補200億元、110年220億元，今年撥補300億元，明年預計將撥補450億元，國民黨團呼籲蔡政府，面對全球經濟動能放緩，攸關千萬勞工權益之下，既然不願進行勞保改革，且蘇貞昌院長在109年9月29日立法院總質詢時承諾，「對於勞保，政府一定會負起最後支付責任」，每年政府編列預算撥補1000億元，如此才能讓勞保基金不至於破產，快速惡化。

國民黨團要求蔡政府，勞動基金是勞工的保命錢，不可用來股市護盤，國民黨團會要求審計部，在查核相關政府基金時，看看政府有無拿勞動基金去護盤，倘若有投入股市護盤，造成虧損，國民黨團會追求相關人員財務責任。同時在每年2兆7千億元年度總預算中，撥補1000億元，維護勞工基本權益。

首席副書記長謝衣鳯表示，目前我國勞退基金虧損已達歷年新高，根據勞退新制收益率，2008年因遇到全球金融海嘯，美國發生雷曼兄弟事件，勞退新制收益率為-0.65%。2011年發生歐債危機，勞退新制收益率-3.95%。2015年勞退新制收益率為-0.09%、2018為-2.07%，今年統計到8月為止，勞退新制收益率為-6.28%，超越了當年雷曼兄弟事件所引發的全球金融海嘯時的負成長。

謝衣鳯指出，過去曾經發生全球性金融海嘯、歐債危機時，勞退新制收益率下滑這麼嚴重，今年的勞退新制收益率已經為-6.28%，距離12月年底還有兩個月時間，行政院、勞動部必須拿出辦法上勞退新制收益率達到正成長，不要欺騙國人因股票下跌的市場因素，導致勞退新制收益率為負成長。

謝衣鳯表示，再根據勞動基金運用局統計到8月底的數據顯示，勞退新制退休基金為-6.28%，舊制勞退基金為-7.44%，整體勞退基金收益率為-6.52%。再細分勞動基金運用局所管理的基金中，勞工保險基金為-6.49%、國保為-5.69%，連不在管理權限的退撫基金-5.52%，這代表了我國主要的基金今年的收益率，全部下滑的非常嚴重，這對於全民退休後的生活，政府到底有沒用心照顧？

謝衣鳯進一步指出，勞退新制到了今年8月底，累計虧損了2,092億元，以新制勞退個人帳戶1,225萬人來計算，每位勞工平均虧損了1.7萬元，不是行政院大內宣的賺了1萬元。根據主計總處統計資料顯示，國內低薪問題依舊嚴重，918.2萬受雇者，有62%月薪不到4萬元；今年1到7月實質薪資是-0.07%，仍舊呈現倒退狀況。

依據國發會發布全球經濟成長，仍處在放緩階段，無論是世界銀行、OECD、IMF、標準普爾全球、經濟學人、WTO商品貿易預測，均下修今年到明年第一季經濟成長率，全球貿易動能都屬趨緩狀況，謝衣鳯鄭重提醒行政院，面對全球經濟持續趨緩之際，如何保障勞退收益，不要成為勞工心中最痛的傷口，一旦連退休金都不保，勞工又能如何安居樂業？