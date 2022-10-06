台帛簽署財政合作協定　惠恕仁：緊張情勢升溫　帛琉會持續支持台灣

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）蔡英文總統今（6）日上午以隆重軍禮歡迎帛琉共和國總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.），並偕同賴清德副總統，與惠恕仁總統雙邊會晤暨見證「兩國簽署協定儀式」，以及在總統府以國宴宴請惠恕仁總統。

軍禮歡迎儀式於上午在國家表演藝術中心兩廳院藝文廣場舉行，在鳴放21響禮炮及演奏兩國國歌後，蔡總統與惠恕仁總統分別致詞。

總統致詞時表示，去年3月，惠恕仁總統是全球疫情發生後第一位來訪的友邦元首，開啟亞洲第一個安全旅遊圈。今年12月，台帛兩國建交將邁入第23年。這一路走來，兩國相互扶持，克服了許多挑戰。惠恕仁總統在去年上任後，也帶領帛琉，跟台灣共同對抗疫情，期待透過這次訪問，深化兩國在各領域的合作。

惠恕仁總統指出，兩國的夥伴關係是奠基於互相尊重的友誼上，而更加深化雙方關係的是，雙方對於捍衛和平、自由、民主、人權、對抗氣侯變遷，以及同為海洋國家守護海洋的決心，這些共同的信念，讓兩國在多方面拓展夥伴情誼。

惠恕仁總統強調，儘管面臨全球當下的挑戰，以及區域的緊張情勢升溫，帛琉仍然深刻地重視兩國友誼、持續堅定支持台灣。他也要代表帛琉人民，向總統及中華民國台灣所有人民，祝賀雙十國慶。

惠恕仁總統說，帛琉強烈譴責俄羅斯對烏克蘭的入侵，此事更凸顯各國遵守法治的重要性。面對企圖以武力改變國際現狀的國家，我們一定要持續攜手、提倡國際合作，以緩和軍事緊張情勢。

會談結束後，蔡總統與惠恕仁總統見證我國財政部長蘇建榮與帛琉財政部長吳凱雷（Kaleb Udui, Jr.）簽署「財政合作協定」；以及我國交通部長王國材與帛琉國務部長艾古斯簽署「中華民國（台灣）政府與帛琉共和國政府在1978年航海人員訓練、發證和當值標準國際公約及其修正案架構下由帛琉國際船舶登記處承認中華民國（台灣）船員海勤資歷、教育及訓練之文件協定」與「臺帛觀光振興合作意向書」；以及我國外交部長吳釗燮與帛琉農漁暨環境部長維史提（Steven Victor）簽署「台帛水產養殖發展合作意向書」。

財政部表示，我國與帛國邦誼堅實，為建立常態交流機制，就財政相關議題交換經驗，爰簽署財政合作協定。雙方同意在財政政策及國庫政策、賦稅及關務合作、國有財產管理、推動民間參與基礎建設、國際金融合作等議題，透過舉辦雙邊會議、研討會、訓練課程或派遣考察團等方式，建立制度化交流管道及合作平臺。

財政部說明，該協定約定於簽署日生效，雙方後續將就未來合作計畫進行討論，我國樂於就財政紀律、公債管理、稅制建置、稅務及關務行政數位化等議題與帛國分享經驗。透過該協定建立雙方常態性及制度性財政交流合作機制，共同合作實現財政永續，打造有利雙方人民與企業經貿投資往來之友善環境。