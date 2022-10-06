雙橡園夜市嘉年華慶雙十 蕭美琴：威脅壓力越大台灣朋友越多

(台灣英文新聞／政治組 綜合報導）駐美代表處美東時間5日晚間在雙橡園舉辦國慶晚會，由台味十足的鹽酥雞、珍奶帶出夜市嘉年華氛圍；美國前國安顧問波頓、眾議院議長裴洛西分別以出席或致函恭賀。駐美代表蕭美琴表示，台灣面對的威脅和壓力越大，支持台灣的朋友也越多。

駐美代表處今天在華府雙橡園舉行中華民國（台灣）111年國慶晚會，代表處於臉書指出，今年典禮以台灣傳統夜市為主題，不只端出鹽酥雞、刈包、滷肉飯、珍奶、叭噗冰淇淋等特色小吃，現場還有套圈圈遊戲，將台灣夜市獨到之處忠實呈現。

此外，現場賓客也有機會欣賞美國爵士金曲、台灣經典民謠等之不同魅力。「台灣形象展」(Taiwan EXPO)也在雙橡園設攤位，歡迎賓客於10月12日至14日親臨華府雷根國際貿易中心體驗台灣科技、醫療等多元軟實力。

中央社報導，逾千名賓客出席本次晚會，其中挺台立場鮮明的波頓（John Bolton）在典禮開始前到場致意，短暫停留約15分鐘；美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriarty）、AIT執行理事藍鶯（Ingrid Larson）、前美國國務卿中國首席顧問余茂春，以及瓜地馬拉、巴拉圭、宏都拉斯及教廷等駐美大使或人員等到場共襄盛舉。

今年8月率團訪台的裴洛西（Nancy Pelosi）、眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）等多位美國國會議員雖未到場，仍透過駐美代表處致函總統蔡英文表達祝賀之意。裴洛西在致函中表示，相當榮幸於8月前往台灣，重申美國國會對台灣跨越兩黨、兩院如鋼鐵般的支持；「台灣關係法」今年立法屆滿43年，美台兩國將持續享有不可動搖的連結，這份連結是深植於對民主和人權的堅定承諾。

莫健在典禮致詞中強調，美國會持續在諸多共享利益與價值上，擴大與台灣的合作，也會支持台灣有意義參與國際社會，並依循「一中政策」深化美台經濟關係。他也指出，隨著防疫措施鬆綁，未來數月美台之間將能歡迎更多訪問，讓雙方有機會進行重要協商，提升美台貿易關係的益處。

蕭美琴致詞時細數美台關係近年來進展。她表示，美國總統拜登（Joe Biden）多次表達對台海和平穩定的支持，包括9月在聯合國大會演說中首次提及，美方也透過雙邊會談和聲明聯合盟友挺台，並積極支持台灣有意義參與國際組織；美國國會支持美台關係的力道，也比以往都還來得強；今年截至目前，共有7團來自參眾兩院、兩黨的28名議員訪問台灣，包括裴洛西。

除了日常的網攻、政治干擾及灰色地帶恫嚇，蕭美琴批評中共近來更在台灣鄰近地區進行不負責任的危險行動，威脅台灣及區域安全。她強調，台灣會堅定捍衛自身主權和安全，如總統蔡英文所說的「不挑釁，但也不向脅迫屈服」。

談到美國國會挺台法案不斷，也越來越多其他國家關注台灣安全議題，蕭美琴場邊受訪表示，台灣面對的威脅跟壓力越大，支持台灣的朋友也越多，對岸恐嚇威脅越強烈，國際友人支持台灣的聲音也越大。