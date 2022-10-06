落實扶植新創企業發展初衷　台灣期交所鬆綁創新板上市市值標準

為協助新創產業發展，臺灣證券交易所推動「臺灣創新板」 不遺餘力，『臺灣創新板』上市平台， 適時提供了新創產業及團隊所需的支持和養分，「臺灣創新板」 為證交所的重要發展任務，除已組成專責上市推動服務團隊， 未來也將持續加強市場溝通， 期能與各中介機構及新創生態圈等資源整合， 共同努力協助我國新創企業上市籌資，帶動正向循環， 為新經濟產業及資本市場注入新的成長動能。

證交所表示，近年來在政府政策大力扶植下， 台灣新創公司展現出充沛的能量及良好的發展成果， 為打造出更適合腦力密集、輕資產新創企業的籌資環境， 證交所參酌亞洲鄰近國家制度，調降「創新板」上市市值標準， 第一類上市市值將從15億元降為10億元， 營收條件現行最近四季財報合計不低於1億5千萬元門檻，調整為1 億元，第二類生醫類市值門檻由30億元，同步調降為20億元， 但第三類市值維持40億元不變，申請轉板年限由上市掛牌日起屆滿 2年縮短為1年。

網路、行動手持裝置快發展，帶動IoT(物聯網)、AI(人工智 慧2)、大數據等新創企業快速發展，證交所打造創新板的目的， 就是為了上述擁有關鍵核心技術、創新能力， 或創新經營模式的企業，有進入資本市場籌資的機會;對於新創公司 發展極為重要，證交所調整「創新板」規章， 目的就是為讓新創企業能夠及早進入資本市場，進而降低籌資成本， 鬆綁有以下三大面向：

首先，為落實扶植新創企業發展的初衷，證交所調降「創新板」 前兩類上市市值標準， 前者鎖定產銷尚未達規模經濟或輕資產之公司，例如：電商、 數位科技及軟體服務業…等，後者則為生醫類。 證交所將第一類上市市值從15億元，降為10億元， 上市營收條件現行最近四季財報合計不低於1億5千萬元， 同步調整為1億元，第二類生醫類市值門檻由30億元降為20億元 。

其次，創新板公司一旦符合上市條件， 得申請轉列上市公司掛牌交易，為避免轉板條件限制， 影響創新企業評估申請上市意願， 證交所參考鄰近亞太地區證券市場規定， 將申請轉板年限從上市掛牌日起屆滿2年，縮短到1年。

最後，則是針對證券承銷商端相關業務，證交所增訂「 應提出承銷股數逾300萬股者得以不低於300萬股」 承銷股數下限但書規定，如此一來， 提升資本額較大新創公司的配售效率， 適度減少市場胃納不足的風險， 且兼顧創新板上市規章的合理性及彈性；同時， 承銷商委任期間調整為上市掛牌日起至其後3個會計年度為止， 以分散承銷風險，惟證交所會視個案狀況延長委任期間， 以保留強化監理措施彈性。

證交所表示，「創新板」建置目的， 發揮資本市場扶植創新企業成長、茁壯的育成功能，助其擴大營運、 吸納優秀人才，發展過程中持續多元招商引資、加強市場溝通， 並適時檢討訂定更為合宜的上市條件規範， 將此一板塊打造成為亞太地區科技創新事業的上市新品牌為「 臺灣創新板」奠定良好的標竿。