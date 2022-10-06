中華電信MOD、Hami Video國慶連假強檔《子彈列車》等片單出爐

國慶連假即將來臨， 為讓客戶在家也能盡享海量影視內容好好放鬆chill一下， 中華電信MOD、Hami Video網羅多部最受歡迎的強檔鉅獻， 搶先直送全台票房破億好萊塢鉅片《子彈列車》、 獨家上架韓國強片《嬰兒轉運站》、《魔女二部曲：另一個她》 等精采片單，一次滿足熱愛動作、驚悚、劇情片的影迷胃口。

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MOD、Hami Video推出多檔旗艦電影搶攻國慶收視眼球， 單點電影包含由男神布萊德彼特主演的院線直送超強爽片《 子彈列車》；MOD影劇全享包/Hami Video影劇館有榮獲坎城影展雙料大獎《嬰兒轉運站》、 日本現象級動畫大作《劇場版 咒術迴戰0》等，於連假期間精彩上架看到飽。

多部獨家韓流強檔影視，包含橫掃全球票房《魔女二部曲： 另一個她》、超人氣韓綜旅遊節目《青春MT》以及愛情喜劇《 月水金火木土》等、動漫部分有《我的英雄學院第六季》、《 路人超能100第三季》以及不容錯過的最新超夯續集《SPY x FAMILY 間諜家家酒PART 2》，由最受歡迎的超萌安妮亞擄獲觀眾的心。

中華電信秉持以客戶為中心的服務理念，與客戶齊心抗漲，推出「 MOD家速方案」， HiNet光世代500M搭配業界上傳最快速率250M的超高速 光纖上網及MOD餐包組合，最吸引人的《自選餐》 全選方案可收視熱門新聞頻道、 獨家運動賽事等近10大類型約180個頻道(註2)、《 影劇全享包》則能一次享有電影、戲劇、卡通動漫、紀實、 樂迷等5大類型影片看到飽優惠，方案超值價現在每月僅1, 199元起。即刻至中華電信網路門市申請， 限時加碼最高享Hami Point 1,800點(註3)，申辦網址https://reurl. cc/O4NWLA

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