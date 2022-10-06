首屆國際技職領袖人才結訓　新北技職培育下一代成為世界級人才

新北國際技職邁向新的里程碑， 與美國加州慧智文教基金會、 美國大學及相關產業合作推動之國際技職領袖人才計畫(簡稱TOP -5)，今(6)日於樟樹國際實中辦理首屆結訓典禮。 本計畫是由新北市公私立技職學校選薦工業、商業、家事、 藝術類一年級成績前20%學生，甄選錄取後進行為期一年半的「 英語能力培養課程」、「國際專業素養培育」及「 專業實踐培育規劃」等主題，引領技職學子走出臺灣勇闖國際， 培育技職孩子成為世界級人才。

TOP-5課程規劃包括國際菁英5特質、洞悉國際5趨勢、 掌握國際5資源的素養培育核心課程， 聘請國內外各領域專業講師擔任授課老師，讓學生從認識理論基礎、 集思討論創作、實務體驗操作等層面培養各方面能力。 並引進西雅圖、達拉斯、奧斯汀、休士頓等54位海外學伴， 以伴讀方式與技職學生進行英語學習與雙向互動， 提升英語聽力與口說能力。

首屆計有54位同學取得結訓證書，並將薦選前30名學生部分公費 補助前往美國加州進行國際入班、 產業見學及史丹佛大學參訪等國際海外見學課程， 全面協助技職同學放眼國際，掌握未來。結訓典禮中，美國大學端、 海外學伴透過視訊以及美國台商企業領袖到場共同參與， 見證同學的蛻變與成長， 結訓當天同學以全英文發表受訓心得與學習成果， 展現國際雙語能力與全球視野。

復興商工徐子涵同學表示，參加TOP-5是最明智的決定， 在問題解決與雙語培訓課程中，小組夥伴透過腦力激盪、溝通、 分享共學以及講師的引導下，有豐富的收穫與成長， 而與海外學伴的相互學習，讓英文能力與文化認知更多元， 深深以能成為TOP-5的一員為榮。

新北高工高子涵同學說， 雖然培訓課程有許多額外的作業和學習內容需要消化， 但是心中卻是非常期待假日計畫的課程，因為有不同的學習內容、 學習夥伴，激盪出不一樣的學習視野，特別是和海外學伴一起討論， 是非常難得的經驗，感謝師長安排豐富的學習內容。

鶯歌工商劉佳玲同學認為， 能和一群新北市優秀的技職同學們一起學習很快樂， 在講師的引導下，針對成功領導者的特質、國際趨勢、 國際資源等議題進行深入的討論，讓自己的學習視野更佳的豐富， 未來一定會推薦學弟妹們一定要參加國際技職領袖人才計畫甄選。

教育局長張明文表示，新北市2022教育四大民調， 在民眾感受關心教育、教育施政成效、教育滿意度、 教育公平以及教育品質上，都是六都或全國第一。同時推動4年4億 「PRIME贏得未來技職人才」計畫，以發展具備國際競爭力的優 質技職教育，打造國際頂尖的技職人才為目標， 實踐技職國際教育化， 培養新北學生國際領導力絕對是最重要的一環。 讓新北技職學子能夠「Take Time、Take Risk、Take it Seriously!」， 讓技職學子成為具有國際競爭力的世界人才。

照片來源：新北市教育局提供