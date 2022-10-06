歡度萬聖節 台北美福推法式手作甜品

充滿詭異氛圍，卻又搞怪可愛的西洋萬聖節，已成為大小朋友同樂的節日之一。台北美福大飯店的法籍西點總主廚Hugo Ravier於10月10日至10月31日推出「萌甜萬聖節」手作甜品，有源自萬聖節古老傳說─「傑克燈籠」的南瓜造型蛋糕，還有裝點著Q萌幽靈及萬聖墓碑群的磅蛋糕，帶有些許詭譎氣氛又帶點可愛風格，限量手作每款320元起。歡度萬聖節，穿戴上可愛的造型服裝，帶上台北美福的手作甜品與親友共享，歡樂過節，詳情請洽02-7722-3397 Moment café & bakery。

來自法國的西點總主廚Hugo Ravier自10月10日起推出三款萬聖節主題甜品，有獨享的單品蛋糕，還有分食共享的長條磅蛋糕。萬聖幽靈「傑克南瓜」單品蛋糕，取自愛爾蘭的傑克燈傳說，述說一位與惡魔交易的幽靈故事，讓南瓜成為萬聖節的象徵物之一。主廚以完整的南瓜原型呈現，內餡選用風味香濃的法芙娜巧克力製成柔順慕斯，包裹著酸酸甜甜的橘香果凍，猶如幽魂傑克徘徊人間的酸澀心情，外層的亮橘色巧克力外衣，就像惡魔給予幽靈的暗夜明燈，為故事結尾抹上一絲絲的暖意，節慶限定每個320元。

可供歡聚分享的磅蛋糕，有抹茶及藍莓檸檬兩款風味，每款420元。「萌萌幽靈」抹茶磅蛋糕，取自萬聖節熱門裝扮角色「綠殭屍」的色系，以幽香的抹茶為磅蛋糕染上一層應景的草綠，清新茶香遇上香甜巧克力，再搭配口感輕盈、紮實的蛋糕體，最後綴上俏皮的幽靈巧克力，逗趣搞怪。另一款「奇幻墓園」藍莓檸檬磅蛋糕，酸酸甜甜的藍莓，粒粒渾圓飽滿，與墓碑群交錯點綴，宛如夜晚墓園裡的陰森鬼魅。蛋糕外層披上神秘的紫色巧克力外衣，蒙上一絲詭譎氣息。底部的蛋糕有著清香檸檬風味及藍莓內餡，自然沁入蛋糕的藍莓餡，彷彿黑暗魔法般深植蔓延。蛋糕體的檸檬清香，好似墓園裡悄悄新生的嫩芽，為沉重氣氛帶入些許清新氣息。歡度萬聖節，帶上台北美福的應景甜品，共享美味，共享樂趣。

Moment café & bakery「萌甜萬聖節」 資訊

銷售期間：10月10日至10月31日

限定甜品：

萌萌幽靈─抹茶磅蛋糕 420元

奇幻墓園─藍莓檸檬磅蛋糕 420元

傑克南瓜─香橘巧克力慕斯 320元

以上產品均提供內用、外帶服務，內用需另加一成服務費。

詳情請洽02-7722-3397 Moment café & bakery