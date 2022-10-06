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經合組織中南韓罹憂鬱症比率最高 現今年輕人被迫放棄的七件事為？

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2022/10/06 17:00
示意圖（圖／unsplash用戶Arif Riyanto）

示意圖（圖／unsplash用戶Arif Riyanto）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）根據2020經濟合作暨發展組織（OECD）統計，南韓不僅是會員國中自殺率最高、生育率最低，患憂鬱症的比率也以36.8%佔據第一名，韓媒Insight藉此深入了解了一些導致民眾憂鬱感增加的原因。

根據Insight報導，南韓近年單人戶口漸漸地增加，根據南韓統計廳公布，2021年單人戶口的比例佔總住戶的31.7%，為佔比最大。若以年齡劃分，20歲的占比最高，為19.1%，其次為30歲16.8%及50、60歲的15.6%。雖然一個人住很自由、舒適，但並非所有人都適合一個人生活，有些人會因此有種與世隔絕的疏遠感而導致憂鬱。

Insight也指出，另外一點為缺乏心理上的安慰，南韓保健福祉部曾針對2,063名19至71歲的成年人實施「2021年新冠肺炎全國心理健康調查」，其中有64%的受訪者表示家人們的陪伴及關心能夠給與他們安慰，另外21%的人表示，自己是從朋友及同事身邊得到安慰，但有8%的人卻認為，身邊沒有任何人能夠給予安慰。

再來是社會風氣，南韓有個流行用語稱為「N放世代」（N포시대），意指基於社會及經濟壓迫下，不得已只好放棄約會、結婚、買房及夢想等等。這類用詞出現於2010年的「3放」（放棄戀愛、結婚、生小孩），但一直到近年慢慢增加到「5放」（加上購屋及人際關係），甚至到「7放」（加上夢想與希望）。生活在這樣的社會氛圍中的年輕一代，似乎失去了快樂的動力而陷入憂鬱。

最後，根據南韓保健福祉部統計，2019年經過醫生診斷確診憂鬱症的人僅有4%，許多患有憂鬱症的人也不願意去醫院，根據2021年經合組織統計，韓國抗憂鬱藥物的使用量在38個會員國中為倒數第二名，不願就醫及服用藥物，讓罹患憂鬱症的人錯失了治療的時機。
南韓
憂鬱症

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