實驗室認證「鏡電視音檔無變造」　台灣吹哨者保護協會：監察院無動作　是昏睡了嗎？

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）鏡電視前董座裴偉股東會上曾說電視拿到執照是「總統的旨意」，引發社會軒然大波，但事後又辯解錄音遭到剪接變造。對此，台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會今（6）日公布錄音檔鑑定結果，調查人員一致認定「檔案未經剪接變造」。

鏡電視新聞台申設取得執照爭議案背景

9月27日時代力量立委陳椒華在立院質詢行政院長蘇貞昌，曝光鏡電視去年底股東會錄音，音檔中，裴偉提及鏡電視過審是「總統蔡英文的旨意」，「我就跟小英總統反應那天狀況，說NCC其實很無理取鬧」、「那禮拜小英總統就立刻告訴蘇貞昌」等，指蘇貞昌多次指示NCC主委陳耀祥迅速發照。

除了蘇貞昌在質詢台上當場反駁，總統府發言人當日也澄清，蔡總統絕不會涉入任何媒體的執照審查。裴偉則指控時力立委公開的錄音檔為變造過的錄音，但坦言為了讓股東們安心，確實有一些「膨風」誇大。

「原始音檔」送交鑑定過程與台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會記者會內容

台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會在9月29日接獲吹哨者檢舉，表示願意提供未經傳輸、未經轉存之股東會「原始音檔」送交鑑定，協會選擇具有相當公信力與權威性「美商瓦器聲紋鑑識實驗室」為第三方鑑定機構後，於今日共同召開「鏡電視裴偉發言錄音帶爭議鑑定結果公開」記者會，說明將錄音檔送交鑑定經過及鑑定結果。

記者會上，美商瓦器聲紋鑑識實驗室發言人Geoffrey Han一開始便強調，實驗室以科學鑑定、判斷資料真偽為原則，不介入資料內容相關爭議。而該錄音檔所使用鑑定技術及具體鑑定過程，實驗室鑑定後認定該錄音檔「無經過剪接、變造」之疑慮，並出具非正式鑑定報告。

Geoffrey Han說明因為正式鑑定報告係採國際論文標準，內容將具體揭露到個資細節，基於保護吹哨者原則，即以非正式鑑定報告保護吹哨者可能遭辨識出之風險。然而，要強調的是，二者結論皆吻和。

台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會理事鄭深元律師表示，NCC是獨立機關，應依法獨立行使職權，不受任何干涉。然而，本案中，卻看到府、院、黨聯合針對鏡電視申請案干涉獨立機關，目前為止卻沒有看到任何人為此負起責任。

此外，在錄音檔中，存在許多奇怪、敏感的字眼「給一個…這個…那個…」、「Favor」等，不禁令人質疑是否涉及不正利益？真相到底為何，需仰賴檢調就本案調查事情真相，呼籲檢調不要辜負國人之期待。

針對裴偉稱自己是「膨風」，協會理事長黃國昌表示，裴偉說法一變再變，不曉得日後是否會再有新說法，但至少今日以後不必再爭論錄音檔是否為偽造、剪接。黃國昌並提到，裴偉會議中之陳述，與協會查核之事實相符，究竟是否為「膨風」，相信台灣公民社會自有智慧判斷。

黃國昌也質疑，在行政院長蘇貞昌說不必查了之後，昨日立法院討論成立調閱小組再度被封殺，實在難以理解立法院何時成為「行政院立法局」，難以想像竟因蘇貞昌一句話便自廢武功，說不查就不查。

黃國昌最後批評，面對鏡電視如此嚴重爭議，監察院竟毫無動作，似乎仍處於昏睡狀態，質疑監察委員究竟在做什麼？