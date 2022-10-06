德訪團「兩不接受」：被告知不能去哪、大國軍事威嚇小國

（台灣英文新聞／張雅鈞 台北報導）德國國會友台小組主席魏爾胥（Klaus-Peter Willsch）6日率跨黨派訪團召開記者會，魏爾胥表示，未來將恢復疫前的交流頻率，預告將有2訪團來台，並強調不接受德國國會議員出訪有他國出言干預，德國也拒絕接受大國以軍事力量威嚇小國。

魏爾胥與另五位友台小組副主席2日至6日訪問台灣行程滿檔，與總統蔡英文、副總統賴清德、立法院長游錫堃，並與德商、文化界、學者及智庫等不同領域交流，談及「各種非常細節的合作可能性」。

魏爾胥指出，台灣與德國同為民主法治國家，並以首次與蔡英文見面為例，當時他代表德國執政黨，而蔡英文以反對黨之姿參選總統，此番訪台他隸屬德國最大反對黨，而蔡已經執政，可見台德理念相近，都尊重民主法治，是以德國議員很喜歡訪台。

友台小組副主席布德 （Katrin Budde）表示，訪台期間能與各單位毫無限制的的開放交流，體現台灣的民主與自由。她強調，德國議員到訪世界各地，「若有國家突然告知不能去哪，這無法接受，我們自己決定造訪何處」。

魏爾胥補充表示，友台小組與台灣進行交流工作實屬正常，先前受疫情影響所以暫停，如今將恢復如往昔的交流。未來將有人權團接力訪問台灣，明年則有青年團來台。

魏爾胥說，德國國會跨黨派支持協助台灣參與國際組織，他也強調，若有大國用軍事力量威嚇小國，「我們無法接受」。

魏爾胥並提及此行與國民黨黨主席朱立倫交換意見，他表示，訪團目的就是來了解台灣國內的意見與看法，並瞭解不同政黨的想法。

副主席徐德分（Dr. Till Steffen）表示，台德面臨許多共同議題，包括氣候變遷、能源危機，他指出，德國能源對外依存度相當高，從俄烏戰爭學到的教訓是，能源供應亦可成為威脅政治的武器，台灣也面臨類似威脅。在氣候變遷議題上，德國開始較早，而台灣則有許多創新方式值得學習。

史蒂芬還提及，台灣與烏克蘭狀況不盡相同，但從中學到民主國家應互相支持，因為俄羅斯、中國等威權獨裁國家也會合作無間，因此更需維持、促進民主政體間的合作。

然而被問及德國是否可能予以台灣外交承認，或在對中政策上轉變，魏爾胥僅表示，訪團無法代表德國政府或外交部，訪團成員分屬6個政黨，在外交政策上各有立場，因此不予以評論。