【10/6台灣本土+46,423　死亡+57】1歲男嬰疑腦炎　確診3天死亡　無接種疫苗和慢性病

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(6)日公布國內新增46,484例COVID-19確定病例，分別為46,423例本土個案及61例境外移入；另確診個案中新增57例死亡。



指揮中心表示，今日新增之46,423例本土病例，為21,156例男性、25,245例女性、22例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布仍以六都最多，前六多依序為新北市(9,281例)，臺中市(5,867例)，臺北市(5,201例)，桃園市(4,963例)，高雄市(4,485例)，臺南市(3,421例)。

指揮中心指出，今日新增57例本土病例死亡個案，為38例男性、19例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染、53例具慢性病史、47例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年9月1日至10月3日，死亡日期介於9月8日至10月3日。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，死亡個案中包含1例兒童腦炎死亡病例，個案為1歲男童，無慢性病、無接種疫苗；9月24日出現發燒、咳嗽等症狀，27日快篩陽性確診，28日晚間因全身抽搐送急診，頭部電腦斷層顯示有腦水腫，疑似腦炎，雖在29日轉至醫學中心的加護病房使用呼吸器及多重藥物等方式治療，仍出現休克及上消化道出血等併發症，不幸於9月30日過世。

指揮中心說明，今日新增61例境外移入個案中，為32例男性、29例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自泰國(4例)，英國(3例)，加拿大、馬來西亞、新加坡、菲律賓及越南(各1例)移入，另49例感染國家調查中。入境日期介於今年9月5日至10月4日。



指揮中心統計，截至目前國內累計6,731,939例確診，分別為35,188例境外移入、6,696,697例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計11,337例COVID-19死亡病例，其中11,321例本土，另16例為境外移入。