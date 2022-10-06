Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

【10/6台灣本土+46,423　死亡+57】1歲男嬰疑腦炎　確診3天死亡　無接種疫苗和慢性病

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/10/06 14:29
【10/6台灣本土+46,423　死亡+57】1歲男嬰疑腦炎　確診3天死亡　無接種疫苗和慢性病

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(6)日公布國內新增46,484例COVID-19確定病例，分別為46,423例本土個案及61例境外移入；另確診個案中新增57例死亡。

指揮中心表示，今日新增之46,423例本土病例，為21,156例男性、25,245例女性、22例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布仍以六都最多，前六多依序為新北市(9,281例)，臺中市(5,867例)，臺北市(5,201例)，桃園市(4,963例)，高雄市(4,485例)，臺南市(3,421例)。

指揮中心指出，今日新增57例本土病例死亡個案，為38例男性、19例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染、53例具慢性病史、47例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年9月1日至10月3日，死亡日期介於9月8日至10月3日。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，死亡個案中包含1例兒童腦炎死亡病例，個案為1歲男童，無慢性病、無接種疫苗；9月24日出現發燒、咳嗽等症狀，27日快篩陽性確診，28日晚間因全身抽搐送急診，頭部電腦斷層顯示有腦水腫，疑似腦炎，雖在29日轉至醫學中心的加護病房使用呼吸器及多重藥物等方式治療，仍出現休克及上消化道出血等併發症，不幸於9月30日過世。

【10/6台灣本土+46,423　死亡+57】1歲男嬰疑腦炎　確診3天死亡　無接種疫苗和慢性病【10/6台灣本土+46,423　死亡+57】1歲男嬰疑腦炎　確診3天死亡　無接種疫苗和慢性病

指揮中心說明，今日新增61例境外移入個案中，為32例男性、29例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自泰國(4例)，英國(3例)，加拿大、馬來西亞、新加坡、菲律賓及越南(各1例)移入，另49例感染國家調查中。入境日期介於今年9月5日至10月4日。

指揮中心統計，截至目前國內累計6,731,939例確診，分別為35,188例境外移入、6,696,697例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計11,337例COVID-19死亡病例，其中11,321例本土，另16例為境外移入。
新冠肺炎
腦炎
兒童重症

相關新聞

【10/5台灣本土+54,874　死亡+48】BA.5疫情高峰　最小重症個案 出生僅2天確診　疑遭母親感染
【10/5台灣本土+54,874　死亡+48】BA.5疫情高峰　最小重症個案 出生僅2天確診　疑遭母親感染
2022/10/05 14:12
【10/4台灣本土+49,509／死亡+31】疫情仍在高原期　較上週二增約8.6%
【10/4台灣本土+49,509／死亡+31】疫情仍在高原期　較上週二增約8.6%
2022/10/04 14:20
【10/1台灣本土+43,040 死亡+45】本土病例已連五日超過4萬
【10/1台灣本土+43,040 死亡+45】本土病例已連五日超過4萬
2022/10/01 14:38
迎台灣國境解封 旅遊潮將起　N95口罩戴好戴滿　專家教你三步驟辨真偽
迎台灣國境解封 旅遊潮將起　N95口罩戴好戴滿　專家教你三步驟辨真偽
2022/09/30 11:58
談免疫負債、流感疫情　李秉穎：今年一定大流行　籲快打流感疫苗
談免疫負債、流感疫情　李秉穎：今年一定大流行　籲快打流感疫苗
2022/09/29 15:30

更新時間 : 2022-10-06 15:02 GMT+08:00

最受歡迎

統一發票最新千萬中獎號出爐！111年7-8月特別獎：05701942
統一發票最新千萬中獎號出爐！111年7-8月特別獎：05701942
家長看過來！9/12起開學防疫新制上路　1人確診不用全班停課　快篩陰可上課
家長看過來！9/12起開學防疫新制上路　1人確診不用全班停課　快篩陰可上課
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
時尚光雕秀！台中歌劇院穿上Gucci經典時裝　致敬史丹利庫柏力克
時尚光雕秀！台中歌劇院穿上Gucci經典時裝　致敬史丹利庫柏力克
台灣18歲以上皆可打莫德納次世代疫苗　10/6台北開放預約
台灣18歲以上皆可打莫德納次世代疫苗　10/6台北開放預約
聖誕快樂！林懷民操刀《蔡琴在雲門》演唱會溫柔且純粹　撫慰歌聲和觀眾私密對話
聖誕快樂！林懷民操刀《蔡琴在雲門》演唱會溫柔且純粹　撫慰歌聲和觀眾私密對話
LINE詐騙再升級！「好友輔助認證」攏係假　帳號被盜難挽回
LINE詐騙再升級！「好友輔助認證」攏係假　帳號被盜難挽回
更新【圖解】行政院今拍板　10/13台灣國境解封：「0+7」免隔離、解除禁團令
更新【圖解】行政院今拍板　10/13台灣國境解封：「0+7」免隔離、解除禁團令
天成飯店集團 新推出豪華露營體驗品牌「朋趣」
天成飯店集團 新推出豪華露營體驗品牌「朋趣」
【好尷尬】美韓發射飛彈回嗆北韓 卻墜毀南韓 引發開戰恐慌
【好尷尬】美韓發射飛彈回嗆北韓 卻墜毀南韓 引發開戰恐慌