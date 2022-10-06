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中國西雙版納突封控 千人受困機場 公安持槍鎮壓引爆民怒

網紅嗆，「你們要亂搞防疫，也該拿出一個亂搞的政策來」

By 知微, 台灣英文新聞－編輯
2022/10/06 14:30
（圖／微博＠李老師不是你老師）

（圖／微博＠李老師不是你老師）

（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）中共即將迎來二十大，為了維穩、確保「動態清零」，鐵腕防疫使各地怨聲載道，最新的亂象出現在旅遊熱門景點雲南西雙版納，趁著十一黃金周出遊的中國旅客，發現怎麼突然「封城」，警方在機場拿槍鎮壓，場面混亂，民怨沸騰。

根據微博流傳的雲南西雙版納傣族自治州官方防疫通告，10月4日起，非必要不離州，離州人員須進行5天健康監測，期間3次核酸檢測陰性且無發燒等症狀方可離開。有外出就醫、奔喪等特殊需求的民眾，須由所在社區提報同意、並持有24小時內核酸檢測陰性證明，才可外出。

自由亞洲電台報導，突如其來的規定，令逾千人受困機場，航班抵達卻不能登機，符合離州條件也不給走，官方沒給個交代，令人民炸了鍋。更荒唐的是，影片中多名「大白」（身著防護衣者）手持長槍維持秩序，引發恐慌騷動，民眾嗆「是要殺平民嗎？」

另也有影片顯示當局派大批警力包圍民眾，暴力執法亂抓人的景象。旅美中國科普作家方舟子在推特寫道，「美麗的西雙版納的機場成了戰場。我早就警告大家，在新冠病毒被人類消滅之前，千萬別在中國旅遊。」

不滿被困機場的遊戲網紅2u2bu，5日在機場拍攝影片，大罵政府無能。她表示，告庄（當地景點）傳出有陽性案例，據她朋友所述，被封在裡頭的人，被迫以原價（每晚1千多人民幣，逾新台幣4,400元）住在高級飯店，不知道要封到何時？

尤令她憤怒的是，她訂了5日機票，下午獲准進入機場，但數百人就這麼被封在機場，不得上飛機，也不能出去。「你們要亂搞防疫，也該拿出一個亂搞的政策來，而不是用嘴在這邊讓低風險的人不能出去！」她又指，「更迷幻的是，還有飛機落地，能進不能出，把人接進來隔離，真會做旅遊城市。」竟是靠這種方式創造收益嗎？
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更新時間 : 2022-10-06 15:02 GMT+08:00

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