7個月內售出172萬瓶 朴宰範燒酒品牌成功的背後: 親自下田

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）南韓歌手朴宰範（Jay Park）在今年2月時發售了自創燒酒品牌「WonSoju」，商品一上市就造成各地大缺貨，WonSoju官網也是兩分鐘內就銷售一空，在7個月內的銷量就高達了172萬瓶。

根據insight報導，朴宰範在這成功的背後，付出了許多努力，他為了研發屬於自己的燒酒，還親自下田耕種。朴宰範表示，他當時收到了許多廠商直接借用他名字出產品的提議，但他並沒有接受，而是親自去拜訪了釀酒工廠-母月的執行長並提議合作。

一Youtube頻道親自到了工廠採訪母月的執行長，他說道，他收到合作提案時告訴朴宰範，若是要製作出好的傳統酒，那麼他就必須親自下田。這對行程滿檔的朴來說是很困難的一件事，但他還是會固定每個月去一兩次。

WonSoju是一種蒸餾式燒酒，由江原道原州的大米製成，不含任何添加物，以純蒸餾式製成，酒精濃度為22度。現在市面上常見的綠色玻璃瓶燒酒皆為「稀釋式燒酒」，是由酒精濃度95%或更高的乙醇加水稀釋而得，通過蒸餾和純化作為主要原料的大米、大麥和甘藷等穀物，並放入些甜味添加劑，因此蒸餾式燒酒價格較高。

朴宰範表示，國外許多藝人都有自己的酒類品牌，每當他出國送媒體朋友燒酒時，總會被問到是不是自己的品牌，於是他下定決心創立自己的燒酒品牌，向全世界推廣韓國的喝燒酒文化。「WonSoju」的Won在韓文代表著韓元，英文則代表著「one」和「贏」（win的過去式）。