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【寶島有光 土地之愛】總統府國慶光雕展10/6登場 向本土電影、藝術致敬

「寶島戲院」重現10幅畫作、8首歌曲，25部電影、14幅手繪電影海報，及相隔一世紀後重現世人眼前的雕塑作品「甘露水」

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2022/10/06 11:43
2022年總統府國慶光雕（圖／中華文化總會）

2022年總統府國慶光雕（圖／中華文化總會）

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）為了慶祝111（2022）年國慶，總統府5日宣布，今年的總統府建築光雕展，將主打電影、歌曲與本土藝術，向台灣經典致敬。

根據總統府，10月6日至10日，一連五天，總統府晚間將以超廣角投影幕，用12分鐘再現國寶級世紀經典，一口氣飽覽25部知名電影。此外，還透過多首曲目向紀露霞、文夏及洪一峰等歌王歌后致敬。黃土水、林之助及陳澄波等藝術家的經典畫作，則搭配金馬導演黃信堯的配音隆重登場。

根據中華文化總會，總統府建築將打造成「寶島戲院」，重現跨足影視音和文化藝術等各領域的台灣國寶級世紀經典作品，包含10幅畫作、8首歌曲，25部電影、14幅手繪電影海報，及相隔一世紀後重現世人眼前的雕塑作品「甘露水」。

張惇涵表示，中華文化總會自2017年起即舉辦總統府建築光雕展演。今年策展團隊由跨界藝術家陳怡潔擔任導演暨藝術總監，金典獎得主蘇致亨擔任編劇統籌，並請到國藝會董事長林曼麗老師擔任藝術顧問。主題以「國家文化寶藏」為概念，將精選的臺灣世紀經典作品繪製成藏寶圖。

文總指出，今年國慶光雕展演「寶島有光 土地之愛」，由跨界藝術家陳怡潔、作曲家王希文、台灣文學獎金典獎得主蘇致亨三位當代創作者，聯手編導、音樂與視覺創作，翻動台灣的文化沃土。

今（6日）晚的點燈儀式，更邀請到「臺北爵士大樂隊 Taipei Jazz Orchestra」（TJO）開場表演。點燈儀式前，則由「瘋戲樂工作室」以音樂劇《台灣有個好萊塢》的精彩橋段，邀請總統等貴賓上台啟動點燈。

寶島有光 土地之愛
Love Embraces Taiwan, the Island of Light
日期｜10/06（四) - 10/10（一）
場次｜19：00、 19：30、20：00、20：30、21：00、21：30
總統府
光雕
國慶
台灣
寶島
電影
寶島戲院
甘露水

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