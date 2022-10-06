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「玉山論壇」7日登場 聚焦印太地區韌性、新南向發展

外交部指出，論壇希望透過「公私協力夥伴關係」(PPPP)，持續將「玉山論壇」建構為具台灣特色的區域合作對話平台，同時展現政府與民間單位共同致力推動「新南向政策」的成果。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2022/10/06 09:54
第6屆玉山論壇將於10月7日登場 （圖／翻攝自玉山論壇官網）

第6屆玉山論壇將於10月7日登場 （圖／翻攝自玉山論壇官網）

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）「財團法人臺灣亞洲交流基金會」訂於7日在台北美福大飯店舉行第6屆「玉山論壇」(2022 Yushan Forum)，主題為「振興、再定位與重啟連結」(Revitalizing, Reorienting, and Reconnecting)，邀請新南向夥伴國家，以及帛琉、美、加、日本、澳、紐及歐盟等共12國政要、意見領袖及專家學者，共商印太地區韌性與我國「新南向政策」的連結與合作發展。

本屆論壇採實體及視訊混合方式併行，論壇希望透過「公私協力夥伴關係」(PPPP)，持續將「玉山論壇」建構為具台灣特色的區域合作對話平台，同時展現政府與民間單位共同致力推動「新南向政策」的成果。

外交部指出，總統蔡英文將於開幕式致詞，副總統賴清德也將以預錄方式在「亞洲前瞻圓桌對話」致詞；此外，帛琉總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）、紐西蘭前副總理兼外長彼特斯（Winston Peters）及日本眾議員及「日華懇」會長古屋圭司也應邀來台在開幕式發表演說。

另美國前聯邦參議員陶德（Chris Dodd)）、北約前副秘書長古特莫勒（Rose Gottemoeller）、澳大利亞前外長暨現任澳洲國家大學校監畢曉普（Julie Bishop）、加拿大前外長暨國防部長馬凱（Peter MacKay）、泰國前副總理邦特（Phongthep Thepkanjana）、日本前防衛副大臣及前外務副大臣中山泰秀亦將發表演說；下午則由「財團法人臺灣亞洲交流基金會」蕭新煌董事長主持「亞洲前瞻圓桌對話」，與菲律賓、印度、印尼與盧森堡等多位國際政經意見領袖，針對數位時代下，印太區域復甦與發展等重要議題交換意見。
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更新時間 : 2022-10-06 10:27 GMT+08:00

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