北韓再射飛彈 低空飛行更易躲避防空系統 美國航母雷根號就位

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）朝鮮半島情勢再升高，北韓繼4日發射飛越日本上空的飛彈後，6日再向東部海域試射兩枚彈道飛彈。美國除了與南韓以聯合實彈演習回應，也調派了一艘航空母艦至附近海域，展現不容挑釁的態度。

美聯社引述南韓參謀長說法，北韓6日從平壤附近試射兩枚短程彈道飛彈，中間隔了22分鐘，掉入朝鮮半島與日本之間的海域。第一枚飛行了約350公里，高度達80公里，第二枚飛了800公里，最高高度60公里。

此二枚飛彈並未觸及日本經濟海域，惟韓方表示，第二枚的飛行軌道「不合常規」（irregular）。此一詞彙多半是用來形容，北韓採用了與俄國伊斯坎德（Iskander）飛彈相似的飛彈，此種武器飛行高度低、易於在飛行中加以操控，更能躲避敵方的防空系統。

這已是北韓兩周來第六度試射飛彈，顯見金正恩並不把國際制裁當一回事。部分專家表示，金的目標是最終迫使美方承認北韓為合法的核武國家，解除制裁。不過，國際並不買帳。

在這新一波挑釁行徑後，美國已重新部署雷根號（USS Ronald Reagan）航母至南韓東部海域，擺出與南韓同一陣線的態勢。上週美韓日聯合演訓，雷根號就參與其中。北韓將這類演習視之為敵方的開戰演練，涉入美國航母更是完全無法接受的高度挑釁。

本週該區域緊張事件一件件跟著來，先是北韓發射中程彈道飛彈，致日方發布警報呼籲尋求掩護，再來南韓欲以飛彈反制，卻失靈墜入自家軍事基地，引發民眾恐慌。現航母又駛入附近海域，情勢劍拔弩張。

聯合國安理會雖召開緊急會議，卻在永久成員國俄國與中國的阻撓下，無法達成任何共識。俄中歸咎美國在區域主導軍演，才挑起北韓敏感神經，美國與盟友，則對安理會未能就北韓今年來數十次飛彈試射祭出任何懲罰動作，感到無力，質疑安理會已失去聯合國最有力決策機構應有的聲譽。

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