惠恕仁抵台：台帛友誼堅若磐石、期待與台灣人民同慶雙十

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）太平洋友邦帛琉總統惠恕仁應邀來台國是訪問，已於5日晚間率團抵台，訪台期間將出席國慶慶典活動，並於第6屆「玉山論壇」發表專題演說，惠恕仁表示，帛琉與台灣的友誼堅若磐石，也期待和台灣人民一起歡慶雙十國慶日。

惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）搭乘星宇航空公司JX732班機自新加坡來台，於5日晚間8時8分抵達桃園國際機場，由外交部長吳釗燮到場接機表達誠摯歡迎。

中央社報導，惠恕仁在桃機發表談話表示，很高興來到台灣，感覺就像回家一樣，一年半前他曾為雙方規劃的旅遊泡泡來台，很遺憾因為新冠疫情無法成功，但他確信往後的日子裡，會有很多台灣旅客到帛琉旅遊，這次來台就是要告訴大家，帛琉與台灣的友誼堅若磐石。

惠恕仁指出，帛琉甫歡慶28週年的獨立紀念日，他相信能和台灣一起捍衛民主自由，並期待和台灣人民一起歡度、慶祝代表自由民主的國慶日。

外交部昨天發布新聞稿表示，惠恕仁繼去年3月來訪後再次率團訪台，為展現台灣對惠恕仁來訪的禮遇與重視，總統蔡英文將以隆重軍禮歡迎，並以國宴款待，外交部長吳釗燮也將設宴款待惠恕仁訪團，雙方將討論如何持續深化雙邊合作，並就共同關切議題深入交換意見。

外交部指出，惠恕仁此行將就重視的觀光發展、台帛航運、國際金融、農漁業、原住民事務等領域，分別與數位發展部長唐鳳、交通部長王國材、財政部長蘇建榮、原住民族委員會主任委員夷將．拔路兒，以及金融產業人士、海洋科學專家等會晤交流。

另外，惠恕仁也將參加台灣、帛琉「經濟圓桌論壇」，在既有堅實基礎上持續深化兩國邦誼，同時探尋更多台帛雙方未來可能的合作方向。

外交部表示，惠恕仁是今年第6屆「玉山論壇」（2022 Yushan Forum）重要嘉賓，將於開幕式針對今年主題「振興、再定位與重啟連結」（Revitalizing, Reorienting, and Reconnection）發表專題演說。惠恕仁訪團另將參訪國立台灣海洋大學與原住民觀光產業，以深入瞭解台灣在水產養殖、原住民觀光的永續發展現況。