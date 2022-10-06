茶博-臺灣茶風味館10/8登場　五大主題感受國產茶自然芬芳

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）2022南投世界茶業博覽會即將登場，行政院農業委員會茶業改良場今(6)日表示，該博覽會將設置臺灣茶風味館展示茶改場近年來重要的研發成果，館中活動更有茶拉花與瓷器彩繪等新茶藝文化與新茶器藝術體驗，讓民眾感受新潮流茶飲文化，體驗臺灣茶的多元新面貌。

茶改場場長蘇宗振表示，這次策展共規劃了5大主題，首先是茶香體驗迎賓，讓民眾沉靜心靈，感受臺灣茶的自然芬芳;而茶改場近年來重要的研發成果，除館內的展品介紹之外，該場也錄製了推廣短片，讓民眾可深入淺出的瞭解臺灣茶產業創新作為。

蘇宗振場長進一步表示，新茶藝文化與新茶器藝術是這次策展兩大精彩主題，其中透過新式茶席與現代點茶-茶拉花體驗等新茶藝文化呈現原來臺灣茶還能這樣泡、這樣玩，體驗臺茶多元面貌。另外茶改場也特別邀請國立嘉義大學瓷繪工坊徐瑞芬老師將展示新茶器藝術，並親自傳授瓷繪技術，讓民眾體驗創作獨一無二的專屬茶器。此外，配合2022臺灣產銷履歷茶分類分級TAGs評鑑與2022全國有機茶分類分級TAGs評鑑(大小葉種紅茶組)的辦理，該館設有評鑑入選茶葉展售，並安排TAGs優質茶農座談。

蘇宗振場長表示，凡現場購買TAGs茶葉產品滿2,000元以上(含)，即可免費獲贈2包以國產玉米開發的茶香祈福爆米花或瓷繪體驗活動折價券200元。而為了讓更多民眾瞭解臺灣茶風味輪與臺灣茶分類分級系統(TAGs)，茶改場特地安排數場茶講座課程，由茶改場多位茶專家擔任講師授課並搭配茶農現場品飲，課程完全免費，參加者還可獲得精美臺灣茶風味輪品飲杯，名額有限，歡迎報名。

此外，10月8日起至10月16日止，臺灣茶風味館同步開跑「留言追蹤送好禮」贈獎活動，凡民眾參觀完展館後，追蹤該場臉書，並於活動貼文中，留言「最喜歡的展示項目」並拍照上傳，即可獲得1次抽獎機會，有機會抽中茶香祈福爆米花、金磚茶香米、風味輪杯墊、風味輪杯及茶包等多項好禮(擇一)，數量有限送完為止，歡迎民眾踴躍蒞臨臺灣茶風味館。

照片來源：行政院農業委員會茶業改良場提供

照片來源：行政院農業委員會茶業改良場提供

照片來源：行政院農業委員會茶業改良場提供