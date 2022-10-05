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台灣18歲以上皆可打莫德納次世代疫苗　10/6台北開放預約

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/10/05 20:54
台北市衛生局表示，明（5）日起開放18歲以上民眾預約接種莫德納次世代雙價疫苗第3、4劑。

台北市衛生局表示，明（5）日起開放18歲以上民眾預約接種莫德納次世代雙價疫苗第3、4劑。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）指揮中心宣布，自10月11日起，放寬18歲以上民眾皆可接種莫德納次世代雙價疫苗，配合中央政策，台北市衛生局表示，明（5）日起開放預約第3、4劑接種，與前一劑間隔至少12週以上，鼓勵符合資格民眾多加利用。

台北市COVID-19疫苗接種預約系統明天將更新，於上午9時起提供18歲以上民眾預約莫德納次世代疫苗作為第3、4劑（追加劑、第2次追加劑），此次預約至7日晚間9時截止。

衛生局提醒，與前一劑(含：基礎劑最後一劑、基礎加強劑、前一次追加劑等)接種間隔至少12週以上，另曾確診者亦須間隔3個月。另外，由於預約系統不檢核接種資格，民眾登記前應自行確認，接種時攜帶健保卡及疫苗接種紀錄卡，由各合約院所確認接種劑別及間隔符合後再施打。

中央公布依據數據顯示年輕族群感染率較高，加以國內防疫政策及邊境管制逐步開放，為保障年輕族群健康，將自111年10月11日起，擴大納入18-49歲民眾接種莫德納次世代雙價疫苗追加劑。現階段國內核准接種之莫德納次世代雙價疫苗含原型株及Omicron BA.1變異株抗原，研究顯示次世代疫苗對抗Omicron變異株有較佳之免疫反應。

北市衛生局呼籲本土疫情仍屬於高原期，依中央公布數據顯示年輕族群感染率較高，加上國內邊境管制逐步開放，呼籲年輕族群符合接種間隔尚未接種者，請儘速接種，以降低感染後重症及死亡的風險。
莫德納次世代雙價疫苗
莫德納

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