新台幣重貶　央行進場調節　台灣9月外匯存底減額創近12年新高

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）中央銀行今（5）日公布9月外匯存底金額為5,411.07億美元，較8月大減43.75億美元，減額創下近12年新高。央行解釋存底減少原因包括：外匯存底投資運用收益、主要貨幣對美元之匯率變動，以及為維持外匯市場秩序央行進場調節。

央行外匯局局長蔡炯民說明，9月影響外匯存底最大因素在匯率，美元指數上升 3.14%，但主要貨幣對美元貶值幅度較大，澳幣貶值 5.74%、英鎊貶值 5.1%、新台幣貶值 4.46%、日元貶值 4.24%，導致外匯存底金額減幅較多。

央行外匯局坦言，新台幣匯率貶勢較重，央行為了維持外匯市場秩序，進場拋匯阻貶，使得外匯存底金額下降，減額創下2010年12月以來最大。事實上，央行去年 3 月外匯存底也曾減少約42.8億美元，今年 4 月外匯存底也減少37億美元。

蔡烱民進一步表示，近期金融市場波動確實較大，是因主要國家、尤其美國的貨幣政策緊縮力道強勁，市場利率水準走高，對股市不利，今年以來美股屢次往下修正；另外，緊縮貨幣政策也會抑制景氣，影響企業獲利及營收表現。

不過蔡烱民表示，美國聯準會相信美國經濟可以軟著陸，在此前提下，只要景氣沒有太多修正、通膨下降速度加快，美國聯準會料將放緩升息腳步，市場可望趨於平穩。

今年以來美國聯準會暴力升息，雙率雙升對金融市場衝擊持續發酵，媒體關注是否可能釀成新一波金融風暴。蔡烱民回答，目前來看，市場波動確實較大，部分國家有自己的問題，但很多國家看起來也都還好。

若金融風暴發生，台灣是否有足夠能力抵禦，蔡烱民再次強調「我們沒有問題」，央行有足夠能力可以因應外匯市場的波動。

受到美元強勢格局影響，各國貨幣貶勢沉重，9月新台幣大幅貶值，媒體詢問央行調節台幣是否有設定防守底線？，蔡烱民表示，央行秉持一貫原則市場供需失衡時，就會進場調節。