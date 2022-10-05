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第2度來訪！帛琉總統今晚抵台灣　蔡總統6日以軍禮迎接

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/10/05 19:53
帛琉總統惠恕仁將於10月5日訪台（圖／翻攝自聯合國影片）

帛琉總統惠恕仁將於10月5日訪台（圖／翻攝自聯合國影片）

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）太平洋友邦帛琉總統惠恕仁應台灣政府邀請，將於今（5）日晚間率訪問團抵台進行國是訪問，並將出席今年我國國慶慶典活動，而蔡總統將在明（6）日上午以隆重軍禮迎接訪團，雙方並將就兩國共同合作及關切之議題，進行會晤深入交換意見。

總統府發言人張惇涵表示，此行為惠恕仁總統2021年3月後，第2度來訪，蔡總統代表我國政府及人民，誠摯歡迎惠恕仁總統率團訪問臺灣。

除了明日上午雙方將進行會晤外，總統也將於總統府設國宴款待訪問團，惠恕仁總統亦將出席於10月7日舉行的「玉山論壇」（2022 Yushan Forum），發表專題演說。

張惇涵表示，我國與帛琉自1999年建交以來，兩國長期在公衛醫療、文化、體育、農漁業技術、觀光以及災防、司法等重要領域緊密合作。帛琉更長期在國際場域為台灣的國際參與發聲，惠恕仁總統也多次在聯合國大會等重要國際場合，大力支持台灣有意義參與諸如世界衛生大會（WHA）、聯合國海洋大會（UNOC）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）等國際組織。

張惇涵表示，本次訪團成員另包括：國務部長艾古斯（Gustav N. Aitaro）、財政部長吳凱雷（Kaleb Udui, Jr.）、人力資源、文化、觀光暨發展部長曼尼萊（Ngiraibelas Tmetuchl）、農漁暨環境部長維史提（Steven Victor）、大酋長協會代表酋長蘇強生（Ngirturong John Sugiyama）、參議院籌款及財務委員會主席伊茹白（Rukebai Kikuo Inabo）、眾議院衛生、社會及文化委員會主席卡薇琦（Victoria N. Kanai）等，橫跨行政與國會部門的重要代表。

張惇涵表示，台灣與帛琉不僅同為海洋國家，彼此更是印太區域的堅實盟邦。期盼透過此行，持續拓展兩國合作關係、增進兩國人民福祉，讓兩國邦誼更加穩固，共同為全球民主韌性及印太區域的自由與開放，貢獻海洋民主的力量。
帛琉
惠恕仁

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更新時間 : 2022-10-05 20:42 GMT+08:00

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