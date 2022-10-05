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2022全球最佳100間酒吧 台灣INDULGE Bistro再度榜上有名

這次選入前百大酒吧的台灣店家僅有INDULGE Bistro，不同於2020年亮眼成績，值得一提的是，這次被選入全球最佳酒吧的第一名店家終於不是位在倫敦或紐約了。

By 林于雯, 台灣英文新聞
2022/10/05 18:09
（示意圖/Unsplash）

（示意圖/Unsplash）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）2022年全球最佳100間酒吧評比近期出爐，其中台灣一間位在大安區的酒吧INDULGE Bistro實驗創新餐酒館再度上榜，這間酒吧已是排行榜老常客，2018年曾入選亞洲最佳50間酒吧第2名，且幾乎年年入選，可謂另類台灣之光。

WORLD'S 50 BEST BAR評比是由William Reed Business Media公司於2009年建立，每年都會選出全亞洲及全世界最佳的50間酒吧，也會另外公布50名至100名的名單，台灣的INDULGE Bistro實驗創新餐酒館主打具台灣特色的調酒與餐點，成為評比中的常勝軍。

INDULGE Bistro位在大安區復興南路一段，2017年開始至2020年，都名列全世界最佳50間酒吧中的名次，最佳成績為第21名。至於亞洲最佳50間酒吧名單，INDULGE Bistro可說是名列前茅，2018年曾拿過第2名，超越坐擁數十間高級酒吧的香港與新加坡，今年該店也拿下亞洲最佳第6名。

這次選入前百大酒吧的台灣店家僅有INDULGE Bistro，不同於2020年亮眼成績，當時分別有AHA Saloon拿下第56名、Bar Mood第81名、Draft Land第93名，前50名則有INDULGE Bistro和首次進榜的ROOM by Le Kief

值得一提的是，這次被選入全球最佳酒吧的第一名店家終於不是位在倫敦或紐約了，最新出爐的最強酒吧位在西班牙巴賽隆納，店名為Paradiso，這也是自2009年世界50間最佳酒吧榜單建立以來，倫敦或紐約以外的第一家酒吧首次排名第一。整個西班牙有4家酒吧上榜。

不過這些地區仍是全球最佳酒吧霸主，在前50名中，光倫敦就有5家酒吧上榜、紐約則有6家，整個北美除了紐約之外，墨西哥城也是酒吧之都，有4家酒吧上榜。

離台灣最近的最佳酒吧位在新加坡，是第12名的新加坡Jigger & Pony。在亞洲，新加坡、曼谷和香港都有2家酒吧進入前50名，值得後疫情時代民眾前往當地旅遊時好好體驗。
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