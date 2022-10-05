鏡電視卡位TVBS 55台宣告失敗　台灣NCC：屬高度敏感案須審慎

（台灣英文新聞／政治組 綜合整理報導）NCC委員會今（5）日駁回8系統業者申請把55頻位TVBS新聞台移頻一案，NCC表示，TVBS新聞台在55頻道播出多年，若大幅調整可能會影響消費者收視權益。

TBC所屬南桃園、北視、信和、群健、吉元等5家系統與大豐、台灣數位寬頻及新高雄等3家系統申請TVBS新聞台移頻案，並申請鏡電視上架55頻位，引發外界關注。NCC在業者送件1個多月後做出不予許可決議。

NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，系統業者申請TVBS新聞台移頻，考量TVBS新聞台在55頻道播出多年，已經形成消費者長年收視習慣，也位在新聞頻道區塊。移頻案向來最重視的就是閱聽眾的收視習慣，以往都會以閱聽眾收視的滿意收視習慣、收視權益為主。

而系統業者沒提供鏡電視收視滿意度等客觀數據佐證，如果大幅調整頻道位置，可能難以符合消費者收視習慣，影響消費者收視權益。

翁柏宗表示，先前諮詢地方政府意見中，新北市、桃園市、台中等縣市政府表示尊重NCC權責並請NCC重視消費者收視習慣及收視權益外，新竹縣政府與苗栗縣政府更建議應該保持TVBS新聞台原本頻道位置；綜合考量下，最後做出不予許可決定。

國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥說，頻道申請上下架本身是商業機制，每年都會有這個問題，要不要移頻是系統業者提出申請，再由NCC決議是否同意，而非大家說的是NCC要移頻。

陳耀祥表示，新聞頻道移頻是重要、高度敏感的案子，對於這種案子，NCC都會非常謹慎處理，包含考慮消費者權益、市場競爭、內容多樣性等等。

這次在分組委員會審議後，直接送到大委員會審議做決議，並非新聞頻道移頻案常態做法。對此，媒體詢問是否因為近日鏡電視風波不斷而加速審理？

翁柏宗則表示，頻道異動申請案都會先提到分組委員會，若討論後，有必要會提到下次委員會討論，這次是在本週一召開分組委員會，後來認為有必要才到委員會討論，並沒有跟過去做法不同。

NCC官員表示，不同個案複雜程度不同，時間上並沒有固定期限，基本上行政程序在180天內處理完畢都是合理的。