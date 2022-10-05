Netflix新劇改編網路漫畫「看臉時代」反映南韓「外表當道」

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）Webtoon人氣網路漫畫「看臉時代」於2014年開始連載，至今在全球已累計超過87億觀看人數，最近將釋出動畫版，預定11/4於Netflix播出。

「看臉時代」內容包含了許多校園霸凌及與外貌相關的社會議題，男主角朴玄碩為一個又胖又矮其貌不揚的高中生，因為外表而受到學校同學的霸凌，晚上在便利商店打工時也常受到欺負。某一天早上起床時，他發現他突然變成了有臉蛋、有身材、會唱歌又善於打架，內外兼具的天菜，憑著這副身體，他實實在在的感受到了外表變得不一樣，人生也會有著180度的大轉變。

從「看臉時代」中可以看見許多南韓的社會寫照。「外在」是韓國人非常重視的一部分，也是校園霸凌的原因之一。許多在台灣留學的南韓人對於許多台灣人會穿拖鞋去上學感到驚訝，在韓國的學生幾乎不會穿拖鞋去上學，出門前一定要稍微打扮過，女生也大多一定會化妝，他們認為這是基本的禮貌。

由車銀優及文佳煐主演的韓劇「女神降臨」（亦翻拍自網路漫畫）內容議題也環繞在「外在」與「校園霸凌」，女主角曾是個不化妝上學的學生，因而在學校遭受欺凌，後來她下定決心轉學並好好學習化妝，化妝後的她在新學校有著很高的人氣，被大家稱為「女神」。

南韓曾經很火紅的一個整形真人秀「Let美人」，內容也是在記錄長相不佳的女性整形後的人生轉變，在南韓甚至還有一間知名的「看臉」夜店，門口保全大哥若是覺得你長相不夠格，可以拒絕讓你入場，從這些例子都可看出外表在南韓是多麼重要。

喜歡動漫，也對這類議題有興趣的人，不妨可以鎖定「看臉時代」。