Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 運動娛樂

Netflix新劇改編網路漫畫「看臉時代」反映南韓「外表當道」

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2022/10/05 17:51
示意圖（圖／pixabay用戶Wokandapix）

示意圖（圖／pixabay用戶Wokandapix）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）Webtoon人氣網路漫畫「看臉時代」於2014年開始連載，至今在全球已累計超過87億觀看人數，最近將釋出動畫版，預定11/4於Netflix播出。

「看臉時代」內容包含了許多校園霸凌及與外貌相關的社會議題，男主角朴玄碩為一個又胖又矮其貌不揚的高中生，因為外表而受到學校同學的霸凌，晚上在便利商店打工時也常受到欺負。某一天早上起床時，他發現他突然變成了有臉蛋、有身材、會唱歌又善於打架，內外兼具的天菜，憑著這副身體，他實實在在的感受到了外表變得不一樣，人生也會有著180度的大轉變。

從「看臉時代」中可以看見許多南韓的社會寫照。「外在」是韓國人非常重視的一部分，也是校園霸凌的原因之一。許多在台灣留學的南韓人對於許多台灣人會穿拖鞋去上學感到驚訝，在韓國的學生幾乎不會穿拖鞋去上學，出門前一定要稍微打扮過，女生也大多一定會化妝，他們認為這是基本的禮貌。

由車銀優及文佳煐主演的韓劇「女神降臨」（亦翻拍自網路漫畫）內容議題也環繞在「外在」與「校園霸凌」，女主角曾是個不化妝上學的學生，因而在學校遭受欺凌，後來她下定決心轉學並好好學習化妝，化妝後的她在新學校有著很高的人氣，被大家稱為「女神」。

南韓曾經很火紅的一個整形真人秀「Let美人」，內容也是在記錄長相不佳的女性整形後的人生轉變，在南韓甚至還有一間知名的「看臉」夜店，門口保全大哥若是覺得你長相不夠格，可以拒絕讓你入場，從這些例子都可看出外表在南韓是多麼重要。

喜歡動漫，也對這類議題有興趣的人，不妨可以鎖定「看臉時代」。
看臉時代
外表
外貌
南韓
校園
霸凌
漫畫

相關新聞

【好尷尬】美韓發射飛彈回嗆北韓 卻墜毀南韓 引發開戰恐慌
【好尷尬】美韓發射飛彈回嗆北韓 卻墜毀南韓 引發開戰恐慌
2022/10/05 09:53
【更新】遭控職場性騷擾與霸凌　台灣原能會主委謝曉星發5點聲明澄清•願接受最嚴格調查
【更新】遭控職場性騷擾與霸凌　台灣原能會主委謝曉星發5點聲明澄清•願接受最嚴格調查
2022/10/04 15:29
北韓再發射彈道飛彈 日本罕見發布警報籲民眾尋求掩護
北韓再發射彈道飛彈 日本罕見發布警報籲民眾尋求掩護
2022/10/04 10:17
南韓賞楓季來臨 首爾地鐵可到的5個景點推薦
南韓賞楓季來臨 首爾地鐵可到的5個景點推薦
2022/10/03 16:53
八點檔般的劇情！充滿謊言的南韓最新戀愛實境秀「粉紅謊言」
八點檔般的劇情！充滿謊言的南韓最新戀愛實境秀「粉紅謊言」
2022/10/01 17:29

更新時間 : 2022-10-05 19:11 GMT+08:00

最受歡迎

統一發票最新千萬中獎號出爐！111年7-8月特別獎：05701942
統一發票最新千萬中獎號出爐！111年7-8月特別獎：05701942
家長看過來！9/12起開學防疫新制上路　1人確診不用全班停課　快篩陰可上課
家長看過來！9/12起開學防疫新制上路　1人確診不用全班停課　快篩陰可上課
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
時尚光雕秀！台中歌劇院穿上Gucci經典時裝　致敬史丹利庫柏力克
時尚光雕秀！台中歌劇院穿上Gucci經典時裝　致敬史丹利庫柏力克
更新【圖解】行政院今拍板　10/13台灣國境解封：「0+7」免隔離、解除禁團令
更新【圖解】行政院今拍板　10/13台灣國境解封：「0+7」免隔離、解除禁團令
塞爆士林夜市！白晝之夜吸引46萬人朝聖　擁擠人潮、動線不明遭批「爛到最炸」
塞爆士林夜市！白晝之夜吸引46萬人朝聖　擁擠人潮、動線不明遭批「爛到最炸」
台灣基泰建設董事長涉不法吸金上億　台北地檢署兵分19路搜索
台灣基泰建設董事長涉不法吸金上億　台北地檢署兵分19路搜索
聖誕快樂！林懷民操刀《蔡琴在雲門》演唱會溫柔且純粹　撫慰歌聲和觀眾私密對話
聖誕快樂！林懷民操刀《蔡琴在雲門》演唱會溫柔且純粹　撫慰歌聲和觀眾私密對話
天成飯店集團 新推出豪華露營體驗品牌「朋趣」
天成飯店集團 新推出豪華露營體驗品牌「朋趣」
【攻略】台北白晝之夜亮點！空中腳踏車、士林官邸首度夜間開放　藝術總監私藏路線公開
【攻略】台北白晝之夜亮點！空中腳踏車、士林官邸首度夜間開放　藝術總監私藏路線公開