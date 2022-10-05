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香港媒體人李怡87歲台北辭世 嘆香港民主來得容易 「頃刻間就失去了」

根據李怡，金庸曾說「喜歡民主，但實在不需要」。對比如今的香港，著實諷刺。

By 台灣英文新聞－編輯
2022/10/05 17:33
香港資深時評家李怡18日在紀錄片「時代革命」座談會上提醒，台灣雖然民主轉型成功，但仍要警惕強權壓制，行使民主唯有經過選舉。 中央社記者沈朋...

香港資深時評家李怡18日在紀錄片「時代革命」座談會上提醒，台灣雖然民主轉型成功，但仍要警惕強權壓制，行使民主唯有經過選舉。 中央社記者沈朋... (來源 中央社)

（台灣英文新聞 / 文化組 綜合報導）香港資深媒體人李怡，今（５）日在台北國泰醫院辭世，享壽87歲，他一生致力民主運動，堅守言論自由，當初因香港實施國安法而決定遷台，對於香港的敗落，感觸良多。

根據中央社，李怡1936年生於廣州，1948年移居香港，在新聞業耕耘超過一甲子。他自1970年創辦「七十年代」雜誌，便甚為關注台灣反威權民主運動，後雜誌更名「九十年代」。

高齡的李怡去年因心肌梗塞住院，今年3月病癒後公開談論兩岸三地的民主進程。他提到，台灣當初的民主運動，是透過寫好文章後傳至香港，再回傳國內黨外雜誌發表，「人須先自助，別人才會幫你」。

他表示，1988年首度來台，台灣剛解嚴，來聽演講者眾，但隔年六四天安門事件後，來台演講觀眾卻稀稀落落，這顯示兩岸沒有共同文化與情感基礎。「跟台灣人講中國民運、六四，沒人理，就像跟中國留學生講美麗島事件，他們不在乎。」

李怡認為，香港數十年來在英國保護下，享有了想當然爾的自由法治，卻欠缺民主意識。80年代，當台灣正值民主運動活躍時期，香港媒體並未多所關注。當時香港老百姓不把民主當一回事，但「頃刻間就失去了」。

李怡以金庸為例，提到他1985年赴北京參加香港基本法起草委員會，回港後稱香港繁榮的基礎是法治加自由。根據李怡，金庸曾說「喜歡民主，但實在不需要」。對比如今的香港，著實諷刺。

儘管反送中運動的後續發展，送走了香港珍視的民主，但李怡認為，該運動仍傳達了一核心價值，那就是「所有的香港人都認定自己是香港人，不是中國人。」他肯定地說道，若說得人心者得天下，「中共永遠得不到香港」。

暴政已成，難再回，但他鼓勵港人，憑良心做事，不會永遠沒有是非。
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